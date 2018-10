Służby na „Ratunek”, czyli ćwiczenia dowódczo-sztabowe na zachodniej obwodnicy Radomia Data publikacji 10.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Na nowej obwodnicy Radomia doszło do wypadku drogowego z udziałem kilku samochodów osobowych oraz busa. Na miejsce zdarzenia zostały wezwane wszystkie służby ratunkowe. Na szczęście były to tylko ćwiczenia, których celem było doskonalenie działania Policji oraz współdziałania z innymi służbami w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego w wyniku którego zostało poszkodowanych wiele osób.

Dzisiaj (10.10) ok. godz. 10 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał informację od operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego, o tym że drodze S7, na węźle „Wolanów” doszło do wypadku z udziałem 4 pojazdów, w tym bus-a przewożącego osoby. Na miejsce skierowany został patrol ruchu drogowego, który potwierdza zdarzenia, w którym poszkodowanych zostało 11 osób. Z uwagi na skalę zdarzenia informacja została przekazana do dyżurnego KWP zs. w Radomiu, a następnie poinformowano Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Na miejsce zdarzenia skierowano wszystkie wolne patrole Policji. Policjanci zapewnili bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym w rejonie prowadzonych działań ratowniczych, w tym zapewnili bezkolizyjny dojazd dla służb ratowniczych, w tym straży pożarnej i pogotowania ratunkowego. Konieczne było wyłączenie z ruchu odcinka drogi, na którym doszło do wypadku. Rozłożono także namiot, do którego trafiały osoby poszkodowane. Na miejscu pracowały wszystkie służby. Akcja ratunkowa trwała blisko trzy godziny. Po jej zakończeniu do działań przystąpili policjanci z grupy operacyjno-procesowej, której celem było ustalenie przyczyn i przebiegu zdarzenia.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia „Ratunek 2018” zorganizowane we współpracy z innymi podmiotami. Ich celem było doskonalenie działania Policji oraz współdziałania z innymi służbami w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego w wyniku którego zostało poszkodowanych wiele osób. Przedsięwzięcie miało także na celu weryfikację przyjętych procedur w zakresie postępowania w sytuacjach wymagających współdziałania z innymi służbami, w tym w szczególności z PSP, GDDKiA, CPR. Obserwatorami ćwiczeń byli także uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza z Szydłowca, a w role osób poszkodowanych wcielili się uczniowie z radomskiego Zespołu Szkół Samochodowych.

Policjanci mogli także doskonalić techniki stosowane w celu neutralizacji oraz reagowania na zagrożenia zaistniałe w wyniku zdarzenia drogowego, sprawdzić swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w dziedzinie organizacji i prowadzenia działań policyjnych w sytuacji kryzysowej oraz tworzenie warunków właściwych do przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom i likwidacji ich skutków, w tym m.in. szybkiej oceny zaistniałej sytuacji, wypracowania trafnych decyzji w ograniczonym czasie. Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się ich podsumowanie.

Zespół Prasowy KWP