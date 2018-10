Kolejne uderzenie w „pseudokibiców” Data publikacji 11.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Osiem osób zatrzymanych, z czego pięć aresztowanych to kolejny efekt walki z przestępczością grup powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Wśród zatrzymanych są także lekarze podejrzani o wystawianie zaświadczeń lekarskich w zamian za korzyści majątkowe. Pomimo tego, że dotychczas w śledztwie występuje już 69 podejrzanych, to sprawa nadal ma charakter rozwojowy.

Policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą, pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, czynności w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie kraju, a której członkowie mogą mieć związek z pseudokibicami klubów sportowych.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy głównie na terenie Chorzowa, ale także w innych rejonach Polski, a nawet Czech mogli popełniać przestępstwa przeciwko mieniu, tj.: kradzieży i kradzieży z włamaniem do magazynów, biur i obiektów usługowych. Do kradzieży z włamaniami dochodziło od lipca 2013 roku do stycznia 2014 roku między innymi w Opolu, Mysłowicach, Karlinie, Zabrzu, Żorach oraz w Ostrawie w Czechach. Wszystko wskazuje na to, że mogli również uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających, z czego mogli uczynić sobie stałe źródło dochodu. Członkowie grupy mogą być także zamieszani w przywłaszczenie naczep do ciągników siodłowych.

Policjanci CBŚP dokładnie przygotowali się do działań, które zostały rozpoczęte w poniedziałek bardzo wcześnie rano. W ich efekcie w woj. śląskim oraz w Krakowie zatrzymano osiem osób. Wśród zatrzymanych byli również trzej lekarze podejrzani o to, że wystawiali zaświadczenia lekarskie, na podstawie których inne osoby nie uczestniczyły w czynnościach procesowych paraliżując tym prowadzone przeciwko nim sprawy. Pozostali zatrzymani usłyszeli m.in zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wręczania korzyści majątkowych, produkcji i wprowadzania znacznych ilości środków odurzających tj.: amfetaminy oraz przywłaszczenia ciągników siodłowych z naczepami znacznych wartości.

Na wniosek prokuratorów Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach wobec pięciu zatrzymanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Ta realizacja to kolejne działania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej z pseudokibicami klubów sportowych. Jej członkowie podejrzani są o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu oraz przestępstwa narkotykowe. Dotychczas w śledztwie występuje 69 podejrzanych. Zarzuca się im udział w zorganizowanych grupach przestępczych, ale także dokonanie rozbojów oraz przestępstw narkotykowych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

