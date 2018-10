Prudniccy policjanci zatrzymali 43-latka podejrzanego o kradzież gołębi wartych ponad 500 000 złotych Data publikacji 11.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Prudniccy kryminalni zatrzymali 43-latka podejrzanego o kradzież ponad 170 cennych gołębi pocztowych. Pokrzywdzeni swoje straty wycenili na ponad 500 000 złotych. Do tej sprawy został zatrzymany również 62-letni ojciec zatrzymanego, który usłyszał zarzut paserstwa. Policjanci odzyskali już 55 ze skradzionych ptaków. Ich wartość to 150 000 złotych. Policjanci przewidują dalszy rozwój sprawy

Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia br. roku na terenie Prudnika. Wtedy to, dyżurny Policji, otrzymał informację o kradzieży 68 gołębi pocztowych. Pokrzywdzony swoje straty oszacował na ponad 400 000 złotych.

Sprawą zajęli się prudniccy policjanci, którzy zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Na podstawie pracy operacyjnej kryminalni powiązali z tym przestępstwem 43-letniego mieszkańca powiatu brzeskiego. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w jednej z miejscowości pod Opolem. Tam też został zatrzymany przez prudnickich kryminalnych.

Zdaniem śledczych, 43-latek może mieć związek z innymi kradzieżami gołębi, które miały miejsce na terenie województwa opolskiego oraz małopolskiego. W wyniku tych przestępstw skradziono około100 gołębi, których wartość została wyceniona na ponad 100 000 złotych.

Do tej sprawy funkcjonariusze zatrzymali również ojca mężczyzny - 62-letniego mieszkańca województwa małopolskiego. Ten z kolei podejrzany jest o paserstwo. W trakcie przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez mężczyzn policjanci odzyskali 55 gołębi, których wartość szacowana jest na ponad 150 000 złotych. Jeden z nich wart jest 20 000 złotych. Dodatkowo śledczy zabezpieczyli mienie o wartości 100 000 złotych z przeznaczeniem na poczet przyszłej kary oraz zadośćuczynienia.

43-latek usłyszał już 4 zarzuty, m. in. kradzieży z włamaniem oraz kradzieży mienia znacznej wartości. Za takie przestępstwa grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Natomiast jego ojciec odpowie za paserstwo, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia

