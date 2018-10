Współdziałanie służb w sytuacji zagrożenia i podjęcia działań ratunkowych. Relacja z ćwiczeń „ Konwój 2018” Data publikacji 11.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Strzały z broni, zadymienie, wycie syren, a wokół zabici i ranni. Na szczęście nie było to realne zagrożenie a ćwiczenia. Połączone działania Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Granicznej i Pogotowia Ratunkowego mogli obejrzeć uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ratownictwo medyczne w służbach mundurowych”.

We wtorek, 9 października br. w kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy ulicy Kościuszki rozegrały się sceny jak z filmu sensacyjnego. Scenariusz ćwiczeń zakładał przeciwdziałanie zagrożeniu jakim była próba odbicia cudzoziemców przewożonych z zakładu karnego.

Kiedy konwój Służby Więziennej i Straży Granicznej przewoził osadzonych, niespodziewanie został ostrzelany. Samochód z więźniami zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Jadący z naprzeciwka bus z pasażerami, aby uniknąć zderzenia wykonał gwałtowny manewr i w konsekwencji również wjechał do rowu. Obecni na miejscu zdarzenia funkcjonariusze zabezpieczyli teren i zaalarmowali odpowiednie służby o groźnej sytuacji i dużej liczbie rannych. Na miejsce przybyli policjanci, strażacy oraz załogi pogotowia ratunkowego, by zapewnić bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia oraz udzielić pomocy poszkodowanym.

(KWP w Krakowie / mg)