Trzy medale w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym

Starszy sierżant Kamil Bałdyga jest policjantem wydziału ruchu drogowego starobabickiej komendy. Jego przygoda z ciężką atletyką rozpoczęła się rok temu. Zadebiutował na Mistrzostwach Polski Służ Mundurowych we Wrocławiu w konkurencji wyciskania sztangi leżąc z wynikiem 185 kg. Z ostatnich Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym przywiózł aż trzy medale złoty, srebrny i brązowy. Zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji służb mundurowych w swojej kategorii wagowej z wynikiem 200 kg.

To był intensywny rok dla starszego sierżanta Kamila Bałdygi. Wziął udział w wielu imprezach sportowych. Do tej chwili na swoim koncie ma już sześć medali. W najbliższym czasie Kamil weźmie udział w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych we Wrocławiu.

Śledzimy karierę sportową Kamila i trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwa.

foto: archiwum prywatne