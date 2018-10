Na Mazowszu 997 przełącza się na 112 Data publikacji 11.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez najbliższe kilka tygodni na terenie województwa mazowieckiego nr alarmowy 997 przełączony zostanie z jednostek organizacyjnych Policji na nr alarmowy 112 obsługiwany przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Numer nadal będzie aktywny, zmieni się jedynie miejsce odbioru zgłoszenia. Proces ten potrwa od 18 października do 6 listopada.

W kwietniu MSWiA rozpoczęło sukcesywny proces przenoszenia numerów alarmowych na terenie całego kraju. Powyższa zmiana podyktowana jest zintegrowaniem systemu, który umożliwić ma jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb ratowniczych oraz wyeliminowaniu dużej ilości fałszywych zgłoszeń. Ponadto nr 112 jest międzynarodowym jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej, który daje również możliwość przekierowania zgłoszenia do operatora władającego danym językiem obcym, pracującego w dowolnym CPR w kraju.

Przełączenie nr 997 na nr 112 umożliwi tym samym dostosowanie się do standardów europejskich. Interesant dzwoniący na nr 112 zostanie połączony z operatorem CPR, natomiast w sytuacjach newralgicznych, gdy zagrożone będzie życie, zdrowie ludzkie lub porządek publiczny, operator CPR zgłoszenia będzie przekazywał dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji.

Takie rozwiązanie pozwoli też na wyeliminowanie bezpośredniego kierowania do służb zgłoszeń niezasadnych lub fałszywych. Tylko w zeszłym roku operatorzy numerów alarmowych w CPR odebrali prawie 8,5 mln fałszywych zgłoszeń - prawie 45 proc. wszystkich. I choć odsetek zgłoszeń fałszywych w 2017 r. zmniejszył się o ponad 2 proc, to nadal jest to ogromna liczba.

Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów CPR będzie miało pozytywny wpływ zarówno na czas, jak i na skuteczność udzielania pomocy osobom, które rzeczywiście jej potrzebują. Dotychczas średni czas mierzony od momentu wybrania numeru alarmowego 112 do odebrania połączenia przez operatora numerów alarmowych w CPR wynosi około 10 sekund. Po przełączeniu numeru alarmowego 997 do CPR, czas oczekiwania na połączenie będzie podobny.

Proces przełączenia w powyższym zakresie numerów alarmowych na terenie innych województw przebiegł w sposób pomyślny, a planowane jego zakończenie na terenie całego kraju ma nastąpić w grudniu 2018 r. Centra Powiadamiania Ratunkowego gwarantują bezpieczeństwo funkcjonowania poprzez wdrożone mechanizmy zastępowalności wzajemnej. CPR-y od 1 kwietnia 2018 roku obsługują również połączenia eCall (ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych).

Autor: Karolina Jarosińska/Karolina Caryk-Peryt/Sztab KWP