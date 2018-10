Lubuscy Policjanci zatrzymali go za zgwałcenie 8-latki. Jest wyrok w tej bulwersujacej sprawie Data publikacji 12.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj We wrześniu 2017 roku Lubuska Policja po bardzo intensywnych czynnościach śledczych zwieńczonych spektakularną akcją policyjnych antyterrorystów zatrzymała 21-letniego Grzegorza Sz. odpowiedzialnego za uprowadzenie i zgwałcenie 8-latki oraz usiłowaniem zgwałcenia dwóch innych małoletnich. Po roku zapadł nieprawomocny wyrok gorzowskiego Sądu w tej sprawie.

15 lat więzienia z możliwością warunkowego starania się o wyjście na wolność nie wcześniej niż po dziesięciu latach odsiadki. Oprócz tego 100 tys. zł zadośćuczynienia dla swojej ofiary i zakaz zbliżania się do niej przez 15 lat oraz kontaktowania się z nią. Ponadto 10-letni zakaz wykonywania praw publicznych.

Przed rokiem Lubuska Policja stanęła przed bardzo odpowiedzialnym zadaniem na które skupione były oczy całej Polski. Chodziło o wytypowanie i zatrzymanie osoby odpowiedzialnej za bulwersujące zdarzenie związane z uprowadzeniem i zgwałceniem 8-letniej dziewczynki, która wracała ze szkoły oraz usiłowaniem zgwałcenia dwóch innych małoletnich.

Przypomnijmy jak wyglądały czynności Lubuskiej Policji w tej sprawie.

Od popołudnia /14 września/ lubuscy policjanci zaangażowani byli w ustalenia osoby odpowiedzialnej za doprowadzenie do obcowania płciowego z 8-latką. Do sprawy decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. wytypowano najlepszych i najbardziej doświadczonych policjantów z KWP w Gorzowie Wlkp., którzy wspierali kolegów z powiatu strzelecko–drezdeneckiego. W czynnościach wykrywczych i operacyjnych zaangażowani również byli policjanci z województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Początkowo to bardzo niewiele informacji, które z uwagi na dobro małoletniej i traumatyczne przeżycia, nie mogły zostać bezpośrednio od niej uzyskane. Ale policjanci prowadzili swoje ustalenia i równolegle korzystali z wielu form policyjnych działań, aby znaleźć punkt, który dałby im możliwość i przepustkę do dalszych ustaleń. Żmudna ale i zarazem intensywna praca poparta z pewnością doświadczeniem policjantów zajmujących się tym tematem, pozwoliły na gromadzenie informacji i materiałów rzucających światło na sprawę. W efekcie i na ich podstawie wytypowano osobę, która mogła być odpowiedzialna za te bulwersujące zdarzenie. Całą noc z 14/15 września policjanci pracowali nad najbardziej optymalnym założeniem taktycznym, w kontekście dotarcia do posesji i skutecznego zatrzymania mężczyzny. Tak też się stało. Grupa policyjnych antyterrorystów przeprowadziła spektakularną akcję, wobec której 21-letni mieszkaniec powiatu strzelecko–drezdeneckiego był bezradny.

Wyrok Sądu w Gorzowie Wlkp. nie jest prawomocny.

nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.