Nie dajmy się zabić na drodze. Chwila nieuwagi mogła doprowadzić do tragedii Data publikacji 13.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Trudne warunki na drogach w okresie jesienno-zimowym nie sprzyjają kierującym i nie każdy jest w stanie sobie z nimi poradzić. W związku z tym, że dzień jest bardzo krótki, szczególną ostrożność powinniśmy zachować w nocy i nad ranem, gdy widoczność jest ograniczona i dodatkowo utrudniona przez opady deszczu lub śniegu, a jezdnia może być śliska. Bądźmy ostrożni bo chwila nieuwagi podczas porannej podróży do pracy doprowadziła we wtorek /11.12/ do dramatycznie wyglądającego zdarzenia w okolicach Zielonej Góry.

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego codziennie mają dużo pracy związanej przede wszystkim ze zdarzeniami drogowymi. Niestety wiele tych zdarzeń spowodowanych jest nieuwagą lub pośpiechem kierujących. Dodatkowo trudne warunki drogowe w okresie jesienno-zimowym, krótki dzień i wcześnie zapadający zmrok ograniczają widoczność, nie sprzyjają kierującym i mogą powodować dekoncentrację. To najprawdopodobniej chwilowa dekoncentracja i nieuwaga kierującej była przyczyną niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło na drodze krajowej nr 27.



We wtorek /11.12/ w godzinach porannych na drodze krajowej nr 27 w okolicy miejscowości Piaski doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Kierująca volkswagenem kobieta skręcając w lewo, w drogę podporządkowaną nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu mężczyźnie kierującemu samochodem marki Peugeot Partner i doprowadziła do zderzenia. Siła uderzenia była tak duża, że volkswagen odbił się od peugeota i uderzył w nadjeżdżający z tyłu samochód ciężarowy. Mimo tego, że zdarzenie wyglądało dramatycznie, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Kierująca volkswagenem 21-latka została zabrana na badania do szpitala. Jak się okazało miała tylko skręconą kostkę. W rozmowie z policjantami kobieta nie potrafiła wytłumaczyć, jak to się stało, że wjechała wprost pod nadjeżdżający pojazd. Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy i wyjaśniają okoliczności kolizji.



Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę umieszczoną w samochodzie ciężarowym, który jechał za kierującą volkswagenem. W związku z dużą liczbą zdarzeń drogowych bardzo prosimy wszystkich kierujących o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do panujących zmiennych warunków atmosferycznych. Zwróćmy uwagę, nie tylko na temperaturę czy śliską nawierzchnię, ale również zachowajmy szczególną ostrożność w rejonach przejść dla pieszych. Pamiętajmy również o tym aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, szczególnie w godzinach szczytu nie starajmy się za wszelką cenę wyprzedzać kolejnych aut, bo w ten sposób możemy zaoszczędzić zaledwie kilka sekund, a poprzez gwałtowne manewry stwarzamy niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale także innych. Pamiętajmy, że krótki dzień, wcześnie zapadający zmierzch czy gwałtowne zmiany temperatur w okresie przejściowym mogą powodować dekoncentrację, dlatego zanim rozpoczniemy manewr skrętu, wyprzedzania, omijania czy zmiany pasa bądź kierunku ruchu, upewnijmy się, że mamy dobrą widoczność, wystarczająca odległość, a swoim manewrem nie spowodujemy zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

podinsp. Małgorzata Stanisławska

KMP w Zielonej Górze