Pokonaj przemoc i żyj Data publikacji 14.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Konferencja w gorzowskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej była okazją do podsumowania działań w ramach projektu „Pokonać Przemoc“ realizowanego przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendę Miejską Policji. To przede wszystkim rozwój działań profilaktycznych, które mają podnieść społeczną świadomość dotyczący zagrożeń wynikających z przemocy w rodzinie.

Projekt „Pokonać przemoc” realizowany był w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. To przedsięwzięcie zorganizowane jest przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie Komendy Miejskiej Policji.

Cel, jaki postawili przed sobą organizatorzy programu, to przede wszystkim rozwój działań profilaktycznych, mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie oraz kompleksowe wsparcie osób uwikłanych w przemoc. Skierowany był do osób z rodzin dotkniętych przemocą domową, rodziców, pedagogów, władz lokalnych i mieszkańców Gorzowa Wlkp.

W czasie ostatnich miesięcy gorzowscy policjanci prowadzili spotkania edukacyjne, warsztaty i szkolenia. To nie tylko wykłady czy rozmowy, ale także szeroka kampania informacyjno-edukacyjna. Opracowany został specjalny informator dotyczący przeciwdziałania przemocy, a do rąk mieszkańców Gorzowa trafiły ulotki informacyjne.

W ramach projektu rozpoczęto cykl spotkań w klubie anonimowych ofiar i sprawców przemocy, by zapobiegać powrotom do takich zachowań. Zorganizowano zajęcia z samoobrony dla kobiet, które doświadczyły domowej przemocy. Wszystko po to, by wzmocnić poczucie wartości, pewności siebie i przypomnieć, jak ważną rolę odgrywa w tym procesie Policja.

Podczas konferencji podsumowano działania w projekcie oraz wskazano dalsze kierunki działań w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program „Pokonać przemoc" potwierdził, że warto edukować w tym zakresie mieszkańców Gorzowa Wlkp. Policja namawia, by reagować i nie być obojętnym na krzywdę drugiego człowieka. Warto też przełamywać swoje lęki i zgłaszać przemoc, jeśli jest się jej świadkiem lub samemu się jej doświadcza, nie dając w ten sposób przyzwolenia na bezkarność sprawców.

mł.asp. Agata Kądziołka

Wydział Prewencji

KMP w Gorzowie Wlkp.