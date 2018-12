VI finał akcji charytatywnej Niebieska Gwiazdka Data publikacji 17.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w Bazylice w Niepokalanowie odbyła się Msza Święta w intencji osób potrzebujących, samotnych i seniorów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Po mszy, w sali św. Bonawentury odbył się koncert charytatywny, na którym zagrała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą nadkom. Adama Witiwa. Występ zorganizowany został w ramach 6. edycji Niebieskiej Gwiazdki.

W Bazylice w Niepokalanowie odprawiono mszę świętą w intencji osób potrzebujących, samotnych i seniorów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Proboszcz, o. Andrzej Sąsiadek, dzięki któremu można było zorganizować charytatywny koncert, przybliżył wiernym czym jest Niebieska Gwiazdka, której pomysłodawczynią jest dzielnicowa Posterunku Policji w Teresinie st. sierż. Anna Opęchowska - Ciak.

Tuż po nabożeństwie wierni mieli okazję uczestniczyć w koncercie charytatywnym. Wystąpiła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, której kapelmistrzem jest nadkom. Adam Witiw. W repertuarze znalazły się takie utwory jak „Dzień jeden w roku” z repertuaru zespołu Czerwone Gitary, „Bielszy odcień bieli” czy „Parkietowy foxtrot” z filmu Vabank.

Na mszy obecny był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, insp. Marek Świszcz wraz z małżonką oraz Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie insp. Michał Safjański wraz ze swoim zastępcą mł. insp. Markiem Wójcikiem. Nie zabrakło również przedstawicieli wojska, straży i lokalnych samorządów.

Po koncercie głos zabrała pomysłodawczyni akcji charytatywnej – st. sierż. Anna Opęchowska – Ciak - „o pracy w policji marzyłam od dziecka. Moim wyobrażeniem policjanta był policjant dobry, pomagający, wspierający. Wielokrotnie jednak słyszałam, że świata nie naprawię. Pomyślałam sobie, że może nie naprawię, ale poprawię. Od początku akcji obdarowanych zostało ponad 100 gospodarstw domowych na terenie gminy Teresin. W tym roku wytypowaliśmy ponad czterdzieści rodzin, w tym kilka z powiatu. Wśród nich jest dużo seniorów, którzy głównie potrzebują naszego ciepła, bliskości drugiej osoby, rozmowy, spędzenia wspólnie czasu. Mam nadzieję, że przynajmniej w gminie Teresin obraz policjanta trochę się zmienił i nie jest on tylko tym "złym", ale jest też tym pomagającym i chroniącym, do którego macie zaufanie.”

Policjantka wraz z Agnieszką Ptaszkiewicz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „Impuls” podziękowały wszystkim zaangażowanym w organizację Niebieskiej Gwiazdki. Dzielnicowa dodała, że akcja cieszy się tak dużym poparciem mieszkańców gminy Teresin, że nie boi się o to, że dla kogoś nie starczy darów, lecz o to, czy zdąży dotrzeć do wszystkich przed świętami.

Jak co roku,st. sierż. Anna Opęchowska-Ciak, osobiście nadzoruje akcję. Policjantka i prezes stowarzyszenia cały czas proszą i apelują o żywność długoterminową, szczególnie mleko, cukier, konserwy i artykuły pielęgnacyjne dla najmłodszych.

Autor: sierż. szt. Agnieszka Dzik