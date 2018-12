Wyjątkowa „Kolęda od policjantów” Data publikacji 20.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Przypomnijmy niezwykłą kolędę od policjantów. To pierwszy tego typu utwór świąteczny w kraju. Pomysłodawcą nagrania był sam Romuald Lipko, który skomponował muzykę do tekstu i zaprosił do współpracy solistę Grzegorza Wilka. Utwór został zrealizowany w profesjonalnym studio nagrań w Sulejówku u Winicjusza Chrósta z udziałem Chóru Komendy Stołecznej Policji.

Słowa do kolędy napisała była kielecka policjantka Anna Zielińska-Brudek. Jest autorką czterech tomów poezji oraz licznych publikacji. Należy do Związku Literatów Polskich.

„Mamy kolędę naszej policji. Proszę Państwa o życzliwe jej przyjęcie, bo to chyba jedna z pierwszych takich, przywiązanych do godnej szacunku formacji jaką jest policja. Gorące Życzenia dla Wszystkich Przyjaciół” – taką wiadomością podzielił się z nami na stronie społecznościowej kompozytor muzyki do tej kolędy Romuald Lipko.

„Kolęda od policjantów” doczekała się profesjonalnego teledysku z udziałem świętokrzyskich policjantów. Utwór został nagrany przez TVP 3 w Kielcach.

