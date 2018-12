25-latek podejrzany o zabójstwo zatrzymany przez policjantów w Wielkopolsce Data publikacji 27.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Na trzy miesiące do aresztu trafił 25-letni mieszkaniec Wielkopolski. Mężczyzna podejrzany jest o zabójstwo kobiety, do którego doszło 24 grudnia br. w Chrzanowie.

24.12.br. w godzinach rannych, mieszkaniec jednego z bloków w Chrzanowie ujawnił zwłoki kobiety w piwnicy. Na miejsce została wezwana Policja. Przeprowadzono oględziny zabezpieczając liczne ślady. Ustalono ponadto, że denatką jest 40-letnia mieszkanka Trzebini. Sprawca zadał jej kilkanaście ciosów ostrym narzędziem.

Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Intensywna praca śledczych skutkowała błyskawicznym wytypowaniem jako podejrzewanego 25-letniego mężczyzny, mieszkającego w okolicach Poznania.

Już 25 grudnia br. doszło do zatrzymania 25-latka pod Poznaniem, a następnie został on przywieziony przez małopolskich policjantów do Chrzanowa, gdzie zostały z nim przeprowadzone czynności procesowe. Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia mu prokuratorskich zarzutów zabójstwa.

26.12.br. Sąd Rejonowy w Chrzanowie zastosował wobec 25-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP w Krakowie / mw)