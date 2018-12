Policjanci pomogli mężczyźnie, które chciał targnąć się na życie Data publikacji 31.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu pomogli mężczyźnie, który zamierzał targnąć się na życie. Po krótkich negocjacjach policjanci odwiedli desperata od popełnienia czynu. Podczas interwencji okazało się, że 34-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. W związku ze stanem nietrzeźwości mężczyzna trafił do placówki opiekuńczej.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu 29 grudnia br. otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie w miejscowości Wysoka, który zamierza targnąć się na życie. Ze zgłoszenia wynikało, że desperat przyłożył sobie nóż do szyi i nikogo nie wpuszczał do lokalu. W związku z tym, że sytuacja była bardzo poważna i realne było zagrożenie życia osoby na miejsce skierowane zostały policyjne patrole. Pierwsi pod wskazanym adresem byli funkcjonariusze z komisariatu wodnego we Wrocławiu, którzy pełnili służbę na terenie miasta. Policjanci rozpoczęli z mężczyzną rozmawiać, aby uspokoić sytuację. Po krótkich negocjacjach desperat uspokoił się i odłożył nóż. Podczas interwencji okazało się, że jest to 34-letni mieszkaniec gminy Wysoka. Był nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został przebadany przez ratowników medycznych, a następnie przewieziony do placówki opiekuńczej.

Z ustaleń przeprowadzonych na miejscu przez funkcjonariuszy wynika, że powodem takiego zachowania mogły być problemy osobiste.

W tym przypadku pomoc nadeszła na czas i mężczyzna trafił do placówki opiekuńczej.

(KWP we Wrocławiu / mw)