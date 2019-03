Podejrzany o pobicie zatrzymany. Policjanci poszukują drugiego napastnika Data publikacji 05.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Lwówka Śląskiego zatrzymali mężczyznę podejrzanego o pobicie 44-latka. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że w zdarzeniu brało udział dwóch napastników. Zatrzymany już usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Do zdarzenia doszło 24 lutego 2019 roku po północy w Lwówku Śląskim na ul. Plac Wolności. Do 4 mężczyzn stojących pod jednym ze sklepów podeszły dwie osoby i bez zapowiedzi zaczęły ich uderzać pięściami. Najbardziej poszkodowanym został 44-letni mieszkaniec Lwówka Śląskiego, który obecnie przebywa w szpitalu.

Intensywne działania policjantów oraz współpraca z mieszkańcami doprowadziły do ustalenia i zatrzymania jednego ze sprawców. Zatrzymany to 27-letni mieszkaniec Lwówka Śląskiego, któremu prokurator przedstawił zarzut pobicia z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu oraz kradzieży portfela. Za popełnione czyny zatrzymanemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd rejonowy zastosował wobec zatrzymanego 3 miesięczny areszt.

W dalszym ciągu policjanci proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości drugiego ze sprawców widocznego na nagraniu który uderza w twarz mężczyznę po czym poszkodowany upada. Sprawca w momencie zdarzenia ubrany był w pikowaną kurtkę, bluzę lub kurtkę z dużym napisem na piersi.

Jeśli ktokolwiek rozpoznaje osobę atakującą lub wie kto mógł dokonać tego przestępstwa proszony jest o kontakt całodobowo z dyżurnym Komendy Powiatowej policji w Lwówku Śląskim telefon 75 64 67 200 lub osobiście z naczelnikiem wydziału kryminalnego telefon 606 851 808.

Zapewniamy anonimowość.

(KWP we Wrocławiu / mw)