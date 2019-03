Śmigłowiec, dron, policjanci i inne służby. Trwają intensywne poszukiwania Wiesława Sawickiego Data publikacji 07.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Słubiccy policjanci poszukują 64-letniego Wiesława Sawickiego, który wyszedł z domu i od kilku dni nie nawiązał kontaktu z rodziną. Stan zdrowia mężczyzny powoduje, że jego życie jest zagrożone. Dlatego na miejscu pracują służby wspierane przez policyjny śmigłowiec. Funkcjonariusze sprawdzają każdą informację o miejscu pobytu mieszkańca powiatu słubickiego.

Informację o zaginięciu 64–letniego mężczyzny dyżurny słubickiej jednostki otrzymał w sobotę (2 marca br.) w godzinach porannych. Z przekazanych przez rodzinę informacji wynikało, że 1 marca 2019r. przed północą mężczyzna wyszedł z domu nie zabierając swoich rzeczy osobistych i do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania. Sytuacja jest poważna, bo w związku ze stanem zdrowia zaginionego, istnieje zagrożenie jego życia.

Policjanci szybko ruszyli do działań. Obecne poszukiwania to dla policji priorytetowe działanie,w które zaangażowane są duże siły. Chwilę po uzyskaniu informacji o zaginionym słubiccy policjanci, wspierani przez strażaków, rozpoczęli poszukiwania. Policjanci sprawdzali wytypowane miejsca, do których zaginiony mógł pójść. Dyżurny słubickiej jednostki włączył w poszukiwania wszystkie dostępne patrole. Dla policjantów ogłoszono alarm.

Służby sprawdzały okolice domu zaginionego, rzeki Odry, a także tereny działek. W działaniach wykorzystany także został dron z kamerą termowizyjną. Kryminalni natomiast sprawdzali teren miasta. Na miejscu jest także pies specjalnie przeszkolony do poszukiwań osób. Dotychczas służby nie natrafiły jednak na ślad, który pomógłby ustalić miejsce przebywania mężczyzny. Do poszukiwań włączono również śmigłowiec. Na jego pokładzie są dzielnicowy, którzy doskonale znają swoje rejony służbowe.

Policjanci ze Słubic nadal poszukują 64-latka. Funkcjonariusze czekają również na informacje o miejscu pobytu mężczyzny. Każda taka informacja, przekazywana przez mieszkańców, jest dokładnie sprawdzana.

mł. asp. Ewa Murmyło

KPP w Słubicach