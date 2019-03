Złoty i brązowy medal dla legnickiej policjantki w Pucharze Polski Seniorów i Juniorów w taekwon - do. Data publikacji 11.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Legnicka policjantka Wioletta Hanisch zdobyła dwa medale w Pucharze Polski Seniorów i Juniorów w taekwon - do. Funkcjonariuszka wywalczyła złoty medal indywidualnej walki kobiet w kategorii wagowej powyżej 75 kg oraz brąz w drużynowych układach kobiet.

W miniony weekend w Nowej Rudzie odbyły się Mistrzostwa o Puchar Polski Juniorów i Seniorów w taekwon - do. Udział w nich wzięło 282 zawodników z 39 klubów z całej Polski. Zawody stały na wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym. Sierż. Wioletta Hanisch, funkcjonariuszka Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, wywalczyła złoty medal w kategorii indywidualnych walk kobiet powyżej 75 kg. Natomiast w konkurencji drużynowych układów formalnych zdobyła brązowy medal. Policjantka pełni służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Od ponad 22 lat trenuje taekwon - do. Jak sama przyznaje, jej ogromne sukcesy to wynik ciężkiej pracy, systematyczności oraz determinacji z jaką angażuje się w przygotowanie do startów w kolejnych zawodach. Wioletta jest również wielokrotną medalistką Mistrzostw Świata i Europy w tej dyscyplinie.

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance i życzymy dalszych sukcesów.

(KWP we Wrocławiu/kr)