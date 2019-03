W terenie zabudowanym pędził z prędkością 153 km/h - stracił prawo jazdy Data publikacji 13.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci oławskiego ogniwa ruchu drogowego zatrzymali kierowcę, który w obszarze zabudowanym jechał o wiele szybciej niż pozwalają na to przepisy. Pirat drogowy gnał bowiem z prędkością aż 153 km/h. Poza mandatem i punktami karnymi stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Jak pokazują statystyki, bardzo często nadmierna prędkość i brawura staje się przyczyną wielu tragicznych zdarzeń drogowych. Policjanci apelują o rozwagę i bezpieczną jazdę.

Niestety pomimo licznych apeli o bezpieczną jazdę kierowcy nadal zatrzymywani są przez policjantów w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Potwierdza to kolejny przypadek odebrania prawa jazdy 50-letniemu mężczyźnie, który w obszarze zabudowanym, w miejscowości Stanowice, jechał o wiele szybciej niż pozwalają na to przepisy. Mężczyzna pędził z prędkością aż 153 km/h. Nieodpowiedzialny kierowca otrzymał mandat oraz co chyba najbardziej dotkliwe, stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

Ponownie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi od 18 maja 2015 roku przepisami, każdy z uczestników ruchu drogowego po przekroczeniu dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o minimum 50 km/h straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Dokument jest odbierany bezpośrednio przez kontrolującego policjanta. Jeżeli pomimo zakazu osoba taka nadal będzie kierować pojazdem, okres odebrania uprawnień przedłużony zostanie do 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie sytuacja się powtórzy, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Będzie to oznaczało konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.

(KWP we Wrocławiu / mw)