Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjant z Posterunku Policji w Trzeszczanach, w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który jak się okazało miał 3 promile alkoholu w organizmie. 40-letni kierowca volkswagena stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Teraz odpowie przed sądem za kierowanie na „podwójnym gazie”, za co grozi kara do 2 lat pozbawiania wolności.

Do zdarzenia doszło wczoraj na terenie gminy Trzeszczany. Jeden z policjantów pracujący w miejscowym posterunku policji, będąc w czasie wolnym od służby zauważył stojącego w przydrożnym rowie volkswagena. Zatrzymał swój pojazd i podszedł do auta, żeby zobaczyć co się stało. Na miejscu kierowcy siedział mężczyzna od którego wyraźnie czuć było alkohol. Funkcjonariusz wezwał na miejsce zdarzenia umundurowany patrol policji, który dokonał kontroli stanu trzeźwości kierowcy oraz jego pasażera. Jak się okazało 40-letni kierowca miał 3 promile alkoholu w organizmie, natomiast jego pasażer blisko 1,5 promila. Mundurowi zatrzymali 40-latkowi prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Auto odholowano na parking strzeżony. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.Teraz odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości za co grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie/kr)