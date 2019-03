Ślubowanie nowo przyjętych policjantów Data publikacji 14.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi Policji zasilili kolejni stróże prawa. Dziś 64 funkcjonariuszy, w tym 11 kobiet, w obecności swoich najbliższych oraz kierownictwa garnizonu mazowieckiego ślubowało na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Teraz nowi mundurowi wyjadą na sześciomiesięczne szkolenie, gdzie poznają tajniki służby.

Dzisiaj w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której ślubowało 64 nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji.

Policjantów przywitał Komendant Wojewódzki Policji insp. Tomasz Michułka, podkreślając jak trudna i odpowiedzialna jest to służba. Życzył wszystkim funkcjonariuszom sukcesów zawodowych oraz szybkich awansów. Rodzinom nowych stróżów prawa życzył wytrwałości i zrozumienia dla trudów tego zawodu. Do nowych funkcjonariuszy oraz ich rodzin swoje słowa skierowała także Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu podinsp. Aneta Pawlińska.Obecny był również ks.kanonik Mirosław Dragiel, kapelan mazowieckich policjantów.

Komendant Wojewódzki wyróżnił trójkę nowych policjantów, którzy podczas zmagań rekrutacyjnych zdobyli największą ilość punktów post. Mariusz Mucha uzyskując 180 punkty na 220 możliwych, który służbę będzie pełnił w Komendzie Powiatowej Policji w Siedlcach. Post. Krystian Mendel z SPPP w Radomiu – 175 punktów i post Radosław Wąchocki z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - 173 punktu

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych naszego województwa i tam pełnić będą dalszą służbę.

Funkcjonariusze po szkoleniu, służbę pełnić będą w 23 jednostkach naszego garnizonu w Białobrzegach -2, Ciechanowie - 3, Garwolinie - 2, Gostyninie - 2, Grójcu - 2, Kozienicach - 1, Lipsku -3, Makowie Maz. - 2, Mławie - 4, Ostrowi Maz. - 6, Płońsku – 5, Przasnyszu -2, Pułtusku -2, Radomiu - 7, Siedlcach - 4, Sierpcu - 1, Sochaczewie - 3, Węgrowie - 1, Zwoleniu - 1 ,Żurominie – 1, Żyrardowie - 3, SPPP w Płocku - 3, SPPP w Radomiu - 4,

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2019 roku, to: 21.05, 16.07, 12.09, 7.11 i 30.12.