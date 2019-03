Kandydaci ćwiczyli pod okiem policyjnych instruktorów Data publikacji 15.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W środę (13 marca) w godzinach od 11.00 do 13.00 kandydaci do służby w Policji ćwiczyli na specjalnie zorganizowanym torze przeszkód. Każda spośród obecnych na sali osób mogła wspólnie z policyjnymi instruktorami sprawdzić na czym polega test sprawności fizycznej i poćwiczyć pokonywanie toru przeszkód. Zajęcia odbyły się w hali sportowej przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze. Następna okazja będzie 27 marca.

Lubuska Policja w trosce o jak najlepsze przygotowanie kandydatów zorganizowała spotkanie z wyszkolonymi instruktorami Policji, którzy demonstrowali prawidłowe sposoby na pokonanie toru przeszkód. W środę (13 marca) grupa kilkunastu osób, które w niedalekiej przyszłości będą starać się o służbę w Policji, miała możliwość przećwiczenia technicznej odsłony tego etapu i poznania jego założenia. Młodzi ludzie z całego województwa przyjechali do Zielonej Góry, żeby pod czujnym okiem instruktorów z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji sprawdzić swoje przygotowanie do zaliczenia testu sprawnościowego na właściwym egzaminie. Instruktorzy pokazali prawidłowe sposoby wykonania poszczególnych ćwiczeń, a potem korygowali błędy ćwiczących po to, aby już na właściwym egzaminie z sukcesem pokonać ten etap kwalifikacji.

Trzymamy kciuki za wszystkich!

Kolejne takie treningi dla chętnych będą organizowane jeszcze w tym roku. Prosimy śledzić informacje na stronach internetowych Lubuskiej Policji. Najbliższy trening już 27 marca. Zapraszamy serdecznie!

