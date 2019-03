Policjanci zatrzymali trzy osoby w związku ze zdarzeniem z ul. Chełmińskiej w Toruniu Data publikacji 18.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiejsza sekcja zwłok zmarłego 44-latka wykazała, że zgon nastąpił w wyniku zatrzymania krążenia. Policjanci ustalili i zatrzymali do wyjaśnienia trzech mężczyzn związanych z tym zdarzeniem. Teraz trwają czynności z ich udziałem.

Dzisiaj (18.03.19) przed południem kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu ustalili trzech mężczyzn, którzy brali udział w zdarzeniu w sobotnią noc (16.03.19) przy ul. Chełmińskiej w Toruniu. Jeden to mieszkaniec gminy Lubicz, drugi pochodzi z gminy Obrowo. Trzeci z mężczyzn zgłosił się do komendy sam. To 20-letni mieszkaniec gm. Lubicz. Teraz trwają czynności z ich udziałem. Policjanci ustalają rolę poszczególnych osób w tym zdarzeniu.

Przeprowadzona przez biegłego z zakresu medycyny sądowej dzisiejsza (18.03.19) sekcja zwłok zmarłego 44-latka wykazała, że zgon nastąpił w wyniku zatrzymania krążenia. Prokurator zlecił jednak dalsze badania histopatologiczne.

Przypomnijmy: w sobotnią noc (16.03.19) o 1:30 dyżurny toruńskiej policji otrzymał informację od operatora monitoringu miejskiego o awanturze, do jakiej miało dojść przy jednym z lokali na ul. Chełmińskiej w Toruniu. Dyżurny natychmiast w to miejsce skierował patrol. Jak się okazało, do utarczki słownej doszło pomiędzy pięcioma mężczyznami wewnątrz lokalu. Konflikt przeniósł się na ulicę. Pomiędzy mężczyznami doszło do rękoczynów. Dwaj pokrzywdzeni zostali zabrani przez karetkę do szpitala. Jeden z mężczyzn, po udzielonej pomocy, powrócił do domu. Niestety drugi z nich nie odzyskał przytomności i pomimo starań lekarzy zmarł. To 44-letni mieszkaniec Torunia.

Policjanci nadal zbierają wszelkie możliwe dowody mogące wyjaśnić co zaszło tej nocy. Apelujemy również do wszystkich świadków, którzy dotąd nie byli przesłuchani, a mogą pomóc w wyjaśnieniu jego okoliczności o pilny kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KMP w Toruniu, pod numerami 56 641 26 07 lub dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu pod numerem 112.