Policjanci czuwali nad porządkiem publicznym na terenie miasta i okolic podczas krakowskich derbów Data publikacji 18.03.2019 Nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie miasta i okolic podczas krakowskich derbów czuwało ponad 700 policjantów. Policjanci strzegli porządku wokół stadionu, jak i na trasach przejścia kibiców oraz na krakowskich osiedlach. Było bezpiecznie – nie odnotowano poważniejszych incydentów.

Wczoraj tj. 17 marca o godzinie 18 na Stadionie przy ul. Reymonta 20 w Krakowie rozegrany został mecz piłkarski w ramach ekstraklasy, pomiędzy drużynami Cracovii a Wisły Kraków. Z uwagi na fakt, że wojewódzkie derby zawsze wywołują duże emocje wśród kibiców, małopolscy policjanci odpowiednio wcześniej przygotowywali się już do zabezpieczenia tej imprezy masowej. Nad bezpieczeństwem na terenie miasta i powiatów położonych na trasach dojazdu do Krakowa, czuwało kilkuset policjantów m.in. prewencji, ruchu drogowego i służb operacyjnych. Jednocześnie na terenie miasta i województwa zabezpieczane były również inne imprezy. Oprócz monitorowania tras dojazdu do stadionu, policjanci kierowali też ruchem w obrębie obiektu, na którym odbywało się spotkanie piłkarskie i zabezpieczali trasy dojścia i rozejścia się kibiców. Zabezpieczenie porządku na stadionie należy do służb porządkowych organizatora. Przy czym policjanci, jak zawsze podczas tego typu imprez, byli w gotowości by na ewentualny wniosek organizatora udzielić służbom porządkowym pomocy.

W trakcie wczorajszych działań policjanci wylegitymowali 252 osób. Zarówno przed meczem, w trakcie, jak i po meczu nie odnotowano żadnych poważniejszych zdarzeń. Na osoby popełniające wykroczenia nałożono 119 mandatów karnych na łączną kwotę ponad 20 tysięcy złotych.

(KWP w Krakowie/ mw)