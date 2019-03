Emocje, brawura, drifty. Tak bawią się młodzi kierowcy. Policjanci skutecznie studzą ich zapały. Zanim będzie za późno Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Młody, 25 - letni mężczyzna celowo wprowadzał swoje BMW w niekontrolowany poślizg i kręcił nim tzw. „bączki”. W tym czasie w pojeździe przewoził pasażera a z bliska przyglądała się temu grupa młodych osób. Mogło się to zakończyć tragicznie. Za stworzenie zagrożenia policjanci zabezpieczyli kierującemu prawo jazdy. O jego dalszym losie zadecyduje Sąd.

Pokazy wyczynowego prowadzenia aut przyciągają rzesze ludzi i mają stałe grono oddanych fanów. Każdorazowo jednak takie przedstawienia są profesjonalnie przygotowane. Przede wszystkim zabezpieczony jest plac po którym pojazdy będą się poruszać, aby nie doszło do zderzenia z innym pojazdem lub potrącenia pieszego. W takim przypadku również o planowanym działaniu musi wiedzieć i wyrazić na nie zgodę właściciel placu. Po tzw. „kręceniu bączka” czy też „driftcie” pozostają ślady opon, które nie wyglądają estetycznie. Takie pozostałości obowiązkowo należy zlikwidować. Niestety takie pokazy maja swoich amatorskich naśladowców, którzy zamiast zdecydować się je wykonać na lokalnych torach lub na zamkniętym placu po uzyskaniu zgody właściciela, wykonują je na ogólnodostępnych parkingach gminnych lub lokalnych sklepów. W trakcie takich nieodpowiedzialnych zabaw nie zabezpieczają terenu przed dostępem innych, postronnych osób czym sprowadzają realne zagrożenie. Pozostawione ślady również nie podobają się właścicielom parkingów. W trakcie wprowadzania auta w niekontrolowany poślizg zabierają do środka pasażerów nie zważając na ich bezpieczeństwo. Pozostali widzowie pozostają w bliskiej odległości i obserwują „pokaz” nie chowając się za żadne przesłony. Kierujący pojazdami wielokrotnie tracą nad nim panowanie oraz wpadają w poślizgi. Takie zachowanie może doprowadzić do tragedii. Właśnie taki „pokaz” ujawnili policjanci ze Świebodzina. Kierujący podczas driftowania na parkingu jednego z lokalnych sklepów przewoził pasażera. Pozostali widzowie stali przy witrynie. Za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz niestosowanie się do znaków kierującemu zostały zatrzymane uprawnienia. Skierowano wobec niego również wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Świebodzinie. To również Sąd zdecyduje czy 25 letniemu mężczyźnie pozostawić uprawnienia czy wydać zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

