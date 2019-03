Na wąskiej drodze jechał o 118 km/h za szybko. Stracił prawo jazdy Data publikacji 20.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkańcy Wawrowa aktywnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na os. Bermudy zgłaszają policjantom przede wszystkim przekraczanie prędkości. Odpowiedzią na to są częste patrole policjantów drogówki, które potwierdzają informacje o zbyt szybko jeżdżących kierowcach. Zatrzymany przez nich mężczyzna na wąskiej drodze przekroczył prędkość o 118 km/h. Dostał wysoki mandat i stracił prawo jazdy.

Wykorzystywana w rozsądny sposób Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zdaje egzamin. Potwierdzeniem tego są między innymi zgłoszenia o przekraczaniu prędkości w Wawrowie. Gorzowscy policjanci we wskazanym miejscu pojawiają się regularnie. W nieoznakowanym radiowozie są w stanie kontrolować prędkość kilkudziesięciu pojazdów dziennie. Niestety spora część kierowców za nic ma istniejące tam ograniczenie do 40 km/h. Ci, którzy mają zbyt ciężką nogę ryzykują. I nie chodzi tu tylko o wysoki mandat czy utratę prawa jazdy, ale przede wszystkim o życie swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

Odcinek drogi, na którym ponad 40 kierowców w 2019 roku straciło już prawo jazdy, to długa prosta. Nie można jednak zapominać, że jest tu ograniczenie prędkości do 40 km/h. Wiele tu wyjazdów z posesji czy osiedlowych dróg. Ograniczenie prędkości stwarza możliwość bezpiecznego włączenia się do ruchu. Nie ma tu pobocza czy chodnika, dlatego z drogi korzystają zarówno piesi jak i rowerzyści. Policjanci gorzowskiej drogówki mają świadomość, że zbyt szybka jazda w tym miejscu jest niezwykle niebezpieczna.

27-latek z województwa wielkopolskiego nie zwracał jednak uwagi na ograniczenia i ryzyko. Mężczyzna jechał 158 km/h w miejscu, gdzie powinien 40 km/h. Z taką prędkością w tym miejscu nie jechał dotychczas żaden kontrolowany przez policjantów kierowca. I nie przynosi mu to na pewno chluby. Kierowca passata stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Kolejny raz policjanci usłyszeli, że kierowca się spieszył. Tymczasem w samochodzie razem z nim podróżowała dwójka dzieci. Jeśli na drodze wystąpiłaby nieprzewidziana sytuacja, kierowca nie miałby czasu na właściwą reakcję.

Gorzowscy policjanci ruchu drogowego prędkość kierowców kontrolują codziennie, także w miejscach wskazanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tylko w styczniu i lutym funkcjonariusze za przekroczenie prędkości zatrzymali niemal 60 praw jazdy. Trzymiesięczny odpoczynek od kierownicy to konsekwencja zbyt szybkiej jazdy w terenie zabudowanym.

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.