Zwolnij, szkoda życia! Policyjny videorejestrator zakończył nieodpowidzialną jazdę dwóch kierowców Data publikacji 21.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci strzeleckiej drogówki przerwali niebezpieczna jazdę dwóch kierowców, którzy jadąc drogą krajową nr 22 przekroczyli dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. W obu przypadkach nieodpowiedzialne zachowanie na drodze nagrała kamera w nieoznakowanym radiowozie. Kierowcom zatrzymano prawo jazdy na trzy miesiące. Niedostosowanie prędkości na drodze to wciąż najczęstsza przyczyna wypadków drogowym.

Nadmierna prędkość, niedostosowanie jej do warunków na drodze, to jedna z głównych przyczyn wypadków na drodze. Dlatego ważnym jest, aby eliminować z ruchu drogowego kierowców, którzy nie stosują się do przepisów w tym zakresie. W 2018 roku, policjanci strzeleckiej drogówki 114 razy zatrzymywali prawo jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Od początku 2019 roku takich przypadków było 17. Te liczby potwierdzają skuteczną pracę policjantów z drogówki. Dzięki niej udało się uniknąć wielu niebezpiecznym sytuacjom na drodze.

O skuteczności mundurowych zdążyli się również przekonać dwaj kierowcy zatrzymani do policyjnej kontroli we wtorek (19 marca). Pierwszy przypadek miał miejsce około godziny 11 w Rolewicach. To tutaj policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę audi, który pędził przez miejscowość 113 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do tzw. „pięćdziesiątki”. Zaledwie dwie godziny później ten sam patrol drogówki zatrzymał w Dobiegniewie na ul. Gorzowskiej osobowego forda. W tym przypadku policyjny rejestrator wskazał prędkość 109 km/h. W obu przypadkach kontrole drogowe zakończyły się dla nich zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące, mandatem karnym i nałożeniem 10 punktów karnych.

Źródło: mł. asp. Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj.