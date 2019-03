Policjanci wspierają Światowy Dzień Zespołu Downa Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci wspierają Światowy Dzień Zespołu Downa. W Katowicach policjanci z wydziału prewencji oraz zespołu prasowego zorganizowali dla najmłodszych wyjątkowe spotkanie w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej "Arka Noego". Dzieci miały okazję wysłuchać wskazówek policjantów dotyczących bezpieczeństwa oraz poznać maskotkę śląskiej policji - Sznupka, z którym chętnie pozowały do zdjęć i nie kryły swego zadowolenia z powodu wizyty mundurowych.

Zespół Downa to zespół wad wrodzonych spowodowanych obecnością dodatkowego, trzeciego chromosomu 21. Charakteryzuje się ograniczeniem rozwoju poznawczego dziecka. Jest to rodzaj odmienności biologicznej człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkową informację genetyczną. To ona modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną osobę pośród innych ludzi. Syndrom opisał pod koniec XIX wieku John Langdon Down, który wyodrębnił zespół wspólnych cech i określił podobieństwo do siebie grupy osób z odmiennym rozwojem.

Od 2005 roku, z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, dokładnie 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa. Data ta nie została wybrana przypadkowo. Wiąże się ona z istotą zaburzenia - trisomią chromosomu 21. W tym dniu także rozpoczyna się wiosna, co nawiązuje do narodzin ludzi niezwykłych. Symbolem tego dnia są również kolorowe skarpetki nie do pary nawiązujące do niedopasowania genotypowego i społecznego, z jakim borykają się osoby z Zespołem Downa. Skarpetki mogą być w paski, w kropki, za kolano lub tuż przy kostce, mogą być z różnych, niepasujących do siebie par. Patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej Zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi. Co roku organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń mających na celu promowanie praw osób z Zespołem Downa do ich pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do opieki zdrowotnej i rehabilitacji.

W tym ważnym dniu, śląscy policjanci odwiedzili "Arkę Noego" - Niepubliczną Szkołę Specjalną w Katowicach. Na początku spotkania mundurowi z katowickiej komendy wojewódzkiej opowiedzieli uczniom dotkniętym Zespołem Downa o najważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem najmłodszych. Policjantka z wydziału prewencji przypomniała dzieciom podstawowe zasady poruszania się po drodze w kontekście zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachęcając przy tym do noszenia elementów odblaskowych. Następnie opowiedziała o obowiązku zachowania ostrożności w kontakcie z osobami obcymi oraz o tym, jak zachować się w sytuacji gdy spotkamy na drodze niebezpiecznego psa, demonstrując przy tym pozycję bezpieczną na tzw."żółwia". Milusińskich tego dnia odwiedził również Sznupek- maskotka śląskiej policji, który spotkał się z bardzo gorącym i radosnym przyjęciem. Na zakończenie pogadanki, policjanci rozdali najmłodszym elementarz bezpieczeństwa oraz odblaskowe zawieszki. W dalszej części spotkania dzieci w towarzystwie Sznupka oraz policjantów wzięły udział w biegu kolorowej skarpety. Cieszymy się, że tego dnia mogliśmy być z Wami!

Przyłączyć się do świętowania 21 marca można w bardzo różny sposób: śledząc profile akcji w portalach społecznościowych, oraz organizując wydarzenia w swojej okolicy.

Swoją historię zatytułowaną "21 powodów do miłości" opowiedział nam również Komendant Komisariatu I Policji w Sosnowcu.

Jedenastoletnia Natalia - córka myszkowskiego policjanta, zmagająca się również z chorobą Zespołu Downa - prosi wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie 1% podatku.

Zachęcamy do obserwowania oficjalnej strony Światowego Dnia Zespołu Downa, mediów społecznościowych ŚDZD: Twitter, Facebook oraz kanału na You Tube.

Zobacz także: Strona Down Syndrome International www.ds-int.org.