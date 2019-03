„WYGRYWAMY BO POMAGAMY”- Lubuska Policja i SP 13 stanęli na wysokości zadania. Event dla Kuby i Oktawiana z ogromnym zainteresowaniem Data publikacji 22.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Siła, wiara, empatia, pomoc, solidarność i wsparcie to słowa, które w czwartek /21 marca/ odmieniane były przez wszystkie przypadki. A to za sprawą eventu organizowanego wspólnie przez Lubuską Policję i SP 13 w Gorzowie Wlkp. Cel dawno wyznaczony i wszystkim już znany- pomoc dla Kuby i Oktawiana- syna policjanta. Dzięki zaangażowaniu wielu osób pierwsza odsłona tego wydarzenia sprawiła, że udało się zebrać ponad 22 tys. zł. Dziękujemy!

Stało się! Wydarzenie, które od kilku tygodni zapowiadane było w środkach masowego przekazu i organizowane od podstaw zostało zrealizowane z ogromnym sukcesem. Szkoła Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wlkp w czwartek pękała w szwach. Ale warto wspomnieć, jak w ogóle narodził się ten pomysł. Dyrekcja tej placówki zaproponowała, aby wspólnie z Lubuską Policją zorganizować event, który w rezultacie doprowadzi do zebrania środków finansowych niezbędnych do pomocy 12-letniemu Kubie oraz 13-letniemu Oktawianowi- uczniów tej szkoły. Minione kilka tygodni to wyścig o coraz to bardziej oryginalne i nowatorskie pomysły, które pomogłyby w realizacji tego celu. Impreza dzięki doskonałej promocji w środkach masowego przekazu, uzyskała duży rozgłos. O sytuacji chłopców dowiedziało się wielu, także spoza województwa lubuskiego. Bardzo duża mobilizacja była również ze strony policjantów i pracowników cywilnych Policji.

Inwencja, zaangażowanie i pomoc sprawiły, że do licytacji i sprzedaży zostało przekazanych mnóstwo przedmiotów. Od gier planszowych, po maskotki, książki, a nawet znaczki pocztowe, obrazy czy rzeźby. Organizatorzy zapewnili specjalny kiermasz świąteczny, podczas którego istniała możliwość posilenia się pysznymi ciastami i kupnem kartek świątecznych. W pomoc chłopcom włączyły się również jego koleżanki, koledzy i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 13, do której uczęszczają. I to właśnie dla nich, zorganizowane specjalne, charytatywne przedsięwzięcie pod nazwą: „WYGRYWAMY, BO POMAGAMY”.

Najbardziej atrakcyjnym momentem tego wydarzenia z pewnością był mecz piłki siatkowej pomiędzy policjantami, a przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 13. Zapowiadana walka o każdy centymetr boiska miała miejsce. Ale z duchem rywalizacji w parze szło również przekonanie o jedności i wspólnym celu jakim jest pomoc dla Kuby i Oktawiana. Nie tylko sala, ale wręcz cała szkoła pękała w szwach i to bez wątpienia spektakularny sukces organizatorów. Pokazujący również wrażliwość i empatię innych dla tych, co tej pomocy potrzebują. Sam mecz miał różne oblicza. Ostatecznie zwycięsko z tej batalii wyszli przedstawiciele SP 13. Ale nie zapominajmy, że tak naprawdę najważniejszy mecz rozgrywa Kuba i Oktawian. I to oni muszą z tej rywalizacji wyjść zwycięsko. I my im w tym pomagamy!

To wydarzenie, którego druga odsłona odbędzie się już 6 kwietnia, pokazało w bardzo transparentny sposób jak ogromny potencjał drzemie w młodych. Ile pozytywnej siły i engrgii włożyli w to spotkanie. I ile jeszcze tej energii i dobroci płynącej z głębi serca przekazali chłopcom. Bo ta siła mentalna bez wątpienia jest także przez nich odczuwalna i niezwykle cenna. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, policjantów, pracowników cywilnych Policji, dyrekcji w osobach Pani Jolanty Sikory oraz Adriany Borek, nauczycieli, całemu gronu pedagogicznemu, rodzicom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wlkp., sponsorom, dziennikarzom, wszystkim tym, którzy byli związani z tym projektem możliwe było zrealizowanie pięknego i wartościowego przedsięwzięcia. Wszyscy pokazaliśmy, że warto się jednoczyć, aby pomagać innym. To to jednoczyć się skutecznie. Dziękujemy i już zapraszamy na 6 kwietnia, aby zasilić zebraną kwotę kolejnymi złotówkami i przekazać je na pomoc chłopcom.

