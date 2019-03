Policyjny pies odnalazł ładunek wybuchowy – ćwiczenia Policji Data publikacji 27.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj We wtorek (26 marca) zielonogórscy policjanci ćwiczyli razem z pracownikami Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poprawne zachowania w przypadku ogłoszenia alarmu bombowego. Ćwiczenia przebiegły sprawnie i nie mogło w nich zabraknąć Roxi – policyjnego psa wyszkolonego do wyszukiwania materiałów wybuchowych.

Pracownik Ochrony Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w toalecie budynku zauważył podejrzaną torbę, z której wystawały przewody. O sytuacji został powiadomiony Dyrektor Oddziału, który polecił ewakuację budynku oraz zawiadomienie Policji. Na miejsce wysłany został patrol, który potwierdził obecność podejrzanego ładunku w jednej z toalet. Dyżurny zielonogórskiej komendy wezwał więc Nieetatową Grupę Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego. Kierownikiem grupy jest asp. szt. Tomasz Krakowiak, który przyjechał ze swoim wyszkolonym do wyszukiwania materiałów wybuchowych psem. Roxi po wejściu do toalety gdzie znajdował się podejrzany pakunek wyczuła zapach materiału wybuchowego (to były ćwiczenia również dla niej). Następnie wraz z przewodnikiem sprawdziła wszystkie pozostałe pomieszczenia budynku, w których już nie znaleziono nic niepokojącego.

Roxi to młody owczarek belgijski – pies bardzo energiczny i chętny do pracy, którą traktuje jak najlepszą zabawę. Ma bardzo sympatyczny charakter i wielokrotnie była gwiazdą spotkań z dziećmi czy młodzieżą. Jest bardzo dobra w wyszukiwaniu podejrzanych zapachów. Razem ze swoim opiekunem asp. szt. Tomaszem Krakowiakiem wielokrotnie sprawdzała teren czy budynki przed wizytami ważnych osób w naszym województwie. Byli również wspólnie w Krakowie sprawdzając teren przed Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 roku.

Źródło: podinsp. Małgorzata Barska

