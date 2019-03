Nowotarscy policjanci pilotowali do szpitala samochód z chorą kobietą Data publikacji 27.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z nowotarskiej drogówki pilotowali jadący do szpitala samochód z ciężko chorą kobietą. Dzięki szybkiej i zdecydowanej pomocy funkcjonariuszy kobieta w porę otrzymała fachową pomoc medyczną.

Gdy funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu mł.asp. Łukasz Burek i sierż. Andrzej Jakubiak kończyli swoje obowiązki służbowe związane z potrąceniem młodej kobiety na ul. Ludźmierskiej, z prośbą o pomoc zwrócił się do nich nieznajomy mężczyzna.

Zdenerwowanym głosem poinformował funkcjonariuszy, że przewozi w swoim samochodzie 61-letnią sąsiadkę, która źle się czuje i prawdopodobnie ma zawał. Kobieta leczy się kardiologiczne i jest już po jednym zawale. Z uwagi na duże natężenie ruchu i ogromne korki mężczyzna poprosił policjantów o pomoc w szybkim przewiezieniu sąsiadki do szpitala. Funkcjonariusze nie zwlekali ani chwili, gdyż liczyła się każda sekunda. Policjanci podjęli decyzję, że włączą światła uprzywilejowania i pojadą przed samochodem mężczyzny. W ten sposób udrożnili ruch drogowy i skrócili czas przejazdu do szpitala. W trakcie przejazdu funkcjonariusze, by ograniczyć zbędną zwłokę, poprosili dyżurnego, żeby powiadomił personel szpitala o zaistniałej sytuacji. Po przyjeździe na miejsce mundurowi pomogli przenieść 61-latkę do środka budynku i przekazali ją lekarzom. Kobieta w porę trafiła pod opiekę specjalistów, dzięki czemu otrzymała fachową pomoc.

(KWP w Krakowie / mw)