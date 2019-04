Charytatywne warsztaty wielkanocne. Policja i SP13 ponownie grają dla Kuby i Oktawiana Data publikacji 03.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Charytatywne warsztaty wielkanocne dla Kuby i Oktawiana już 6 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 13. Policjanci i przedstawiciele szkoły zagrają rewanżowy mecz siatkówki. Ale to tylko jedna z zaplanowanych atrakcji. Muzyka, licytacje, kiermasz czy pokazy sprzętu. To wszystko dla chłopców, którzy w swoim życiu rozgrywają mecz najważniejszy – o własne zdrowie. Poprzednie przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – zebrano ponad 22 tysiące złotych. Na otwarte serca liczymy także w sobotę.

Szkoła Podstawowa nr 13, 21 marca 2019 r. , była prawdopodobnie najbardziej radosnym miejscem w Gorzowie Wlkp. Wszyscy tu z uśmiechem na twarzy przyszli, by pomagać 12-letniemu Kubie oraz 13-letniemu Oktawianowi – uczniom tej szkoły. Dyrekcja wraz z Lubuską Policją zorganizowały ogromne przedsięwzięcie, które doprowadziło do zebrania ponad 22 tysięcy złotych. Zaangażowanie w realizację sprawiło, że do licytacji i sprzedaży trafiło wiele przedmiotów - gry planszowe, maskotki, książki czy pocztowe znaczki. Akcja „Wygrywamy, bo pomagamy” przyciągnęła tak dużo uczniów, rodziców, nauczycieli i policjantów, że w pewnym momencie wydawało się, że sala wprost pęknie w szwach. Wielu wyczekiwało meczu siatkówki - „Trzynastka” kontra policjanci.

W najbliższą sobotę, 6 kwietnia, rewanż – wynik będzie miał znaczenie drugorzędne, bo najważniejsza jest pomoc dla Kuby i Oktawiana. W Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Szwoleżerów 2 na wszystkich czeka ogromna ilość atrakcji. Już teraz widać, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Muzyka, licytacje, kiermasz, bańki mydlane, pyszne potrawy, ciasta, własnoręczne wykonywanie ozdób, grill czy warsztaty. Wszystko dla tych, którzy zdecydują się odwiedzić szkołę i wesprzeć charytatywne warsztaty wielkanocne. A jeśli dodamy do tego pokaz sprzętu antyterrorystów i wojska możemy być pewni, że czeka nas udana sobota.

6 kwietnia w godz.10-13 nikogo nie może zabraknąć w gorzowskiej SP 13. Zapraszamy najmłodszych i tych nieco starszych. Wszyscy gramy i licytujemy dla Kuby i Oktawiana.

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.