Zarzuty dla graficiarzy Data publikacji 04.04.2019

2 kwietnia br. krzeszowiccy policjanci zatrzymali 18 i 19-latka, którzy uszkodzili mienie poprzez naniesienie graffiti na budynku oraz elementach infrastruktury drogowej. Napisy nawiązywały do tzw. „mowy nienawiści" kierowanej pod adresem obcokrajowców. Podejrzani usłyszeli zarzuty.

23 marca br., w godzinach wieczornych policjanci podczas patrolu w gminie Czernichów ujawnili na elewacji jednego z budynków napisy, których treść obrażała obcokrajowców oraz inne graffiti naniesione m.in. na chodniku, znakach drogowych, przystanku autobusowym, garażach oraz na murze ogrodzeniowym prywatnej posesji. Od tego czasu prowadzili czynności zmierzające do ustalenia graficiarzy. Zabezpieczony został okoliczny monitoring. Funkcjonariusze rozpytywali ewentualnych świadków. Efektem pracy krzeszowickich funkcjonariuszy było ustalenie i zatrzymanie dwóch podejrzanych w sprawie, którymi okazali się 18-latek i niespełna 19-latek z gminy Czernichów. Obaj przyznali się do zarzucanych czynów. Młodszy wyjaśnił, że to on wykonał graffiti przed zbliżającymi się derbami i zrobił to ponieważ kierowała nim niechęć do obcokrajowców. 19-latek z kolei przyznał się do wymalowania pozostałej infrastruktury. Obaj usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia (288 par. 1 kk), 18-latek dodatkowo za publiczne znieważenie obywateli obcego państwa (art. 257 kk). Za popełnione przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Straty powstałe w wyniku tego zdarzenia oszacowano na kwotę 2 500 złotych.

(KWP w Krakowie/kr)