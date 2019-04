Niesprawny gimbus a jego kierujący bez uprawnień Data publikacji 05.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku zatrzymali do kontroli autobus szkolny, który nie nadawał się do jazdy, a jego kierujący nie posiadał uprawnień. 80-letni mężczyzna stracił dowód rejestracyjny od pojazdu i został ukarany mandatem, a wobec przewoźnika będzie prowadzone postępowanie administracyjne.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających gimbusami do szkół, policjanci ruchu drogowego kontrolują stan techniczny autokarów, trzeźwość kierujących oraz wymagane dokumenty.

Wczoraj rano policjanci płockiej drogówki sprawdzali stan techniczny autokarów przewożących dzieci do szkół oraz trzeźwość kierujących tymi pojazdami. Podczas jednej z prowadzonych kontroli mundurowi zwrócili uwagę na stan techniczny gimbusa. Pojazd miał poważną usterkę układu hamulcowego co mogło doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa podróżujących dzieci. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny od pojazdu, ponadto w trakcie kontroli okazało się, że kierujący gimbusem nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania, tj. kat. „D”. Ważność uprawnień kierującego wygasła w 2017 roku. 80–letni kierujący został ukarany przez policjantów mandatem karnym.

Z przeprowadzonej na miejscu kontroli, mundurowi sporządzili odpowiednią dokumentację, która przekazana została do Inspekcji Transportu Drogowego w celu wszczęcia postępowania administracyjnego wobec przewoźnika wykonującego zarobkowy przewóz osób.

Policjanci zapowiadają dalsze kontrole gimbusów aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży korzystającym ze zorganizowanego transportu autobusowego.

Autor: sierż. szt. Marta Lewandowska