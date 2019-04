Poszukiwany 3 listami gończymi wpadł w kradzionej hondzie Data publikacji 09.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z wołomińskiej Komendy zatrzymali 37-latka w kradzionej hondzie. Mężczyzna na terenie całej Warszawy oraz w powiecie wołomińskim trudnił się kradzieżami samochodów japońskich i amerykańskich. W okresie od listopada ubiegłego roku do kwietnia br. dopuścił się kradzieży 7 samochód, z czego dwóch hond, dwóch jeepów, mazdy, nissana i chryslera o ich łącznej wartości ponad 720 tys. złotych. W ręce funkcjonariuszy wpadł w chwili wprowadzania do garażu hondy jazz, skradzionej chwilę wcześniej na warszawskich Bielanach.

Kryminalni wołomińskiej Komendy, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości samochodowej ustalili, że w Kobyłce może przebywać mężczyzna zajmujący się kradzieżami pojazdów na terenie całej Warszawy i w powiecie wołomińskim. Z posiadanych informacji wynikało dodatkowo, że w jego zainteresowaniu były głównie samochody japońskie i amerykańskie. Pod koniec marca br. usiłował dokonać kradzieży toyoty rav4 z parkingu przy stacji PKP.

Posiadając taką wiedzę oraz ustalenie operacyjne, policjanci udali się do Warszawy, gdzie będący w ich zainteresowaniu mężczyzna na Bielanach miał dopuścić się kolejnej kradzieży pojazdu. Informacje te szybko się potwierdziły. Mężczyzna przyjechał pod jedno z osiedli mieszkaniowych swoim „roboczym” samochodem, zaparkował pojazd i wszedł do środka. Podczas dalszej obserwacji kryminalni ustalili miejsce, gdzie ten może przyprowadzić i ukryć skradziony pojazd. Tak też się stało. Pod jeden z garaży podjechała honda jazz, z której wysiadł podejrzewany o jej kradzież mężczyzna, otworzył drzwi i wjechał do jego wnętrza. W tym samym czasie kryminalni przystąpili do działań i zatrzymali 37-latka.

Marcin P. trafił do policyjnej celi, odzyskany samochód na policyjny parking. Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się nie tylko do tej jednej kradzieży, lecz 6 innych i usiłowania kradzieży toyoty rav4. Jak ustalili funkcjonariusze w okresie od listopada ubiegłego roku do kwietnia br. dopuścił się kradzieży co najmniej 7 samochodów, z czego dwóch hond, dwóch jeepów, mazdy, nissana i chryslera o ich łącznej wartości ponad 720 tys. złotych. W miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci ujawnili przedmioty oraz urządzenia diagnostyczne służące do kradzieży samochodów.

37-latek posiada też bogatą policyjną kartotekę. W chwili zatrzymania był poszukiwany na podstawie 3 listów gończych i zarządzenia o ustalenie miejsca pobytu, m. in. w związku z popełnionymi przez niego przestępstwami kradzieży i paserstwa pojazdów nie tylko na terenie Polski, lecz również w Austrii, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, posiadania narkotyków oraz złamania zakazu prowadzenia pojazdów, którego kolejny raz dopuścił się, wsiadając za kierownicę swojego samochodu oraz kradzionej hondy.

Po wykonaniu z jego udziałem czynności procesowych został umieszczony w zakładzie karnym.

W ostatnim czasie policjanci realizowali podobne sprawy:

Podejrzany o włamania do pojazdów zatrzymany przez policjantów

Zatrzymani w trakcie jazdy kradzionym samochodem

Zatrzymani za kradzieże z włamaniem samochodów

Miał pomagać w kradzieży toyoty, lexusa i hondy, został aresztowany

Kryminalni zatrzymali podejrzanych o kradzieże pojazdów metodą "na lawetę"

(KSP / kp)