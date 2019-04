Dzielnicowy w walce z dzikim wysypiskiem śmieci Data publikacji 11.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Zelowie sprawdzając zgłoszenia w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnalazł dzikie wysypisko śmieci. Mundurowy ustalił właścicieli znaleziska. Do jednego z nich dotarł dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami swojego rejonu, drugiego namierzył na gorącym uczynku. Obaj mężczyźni za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą teraz przed sądem.

9 kwietnia 2019 roku, po południu, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Zelowie sprawdzając informacje zgłoszone w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnalazł nielegalne wysypisko śmieci. Miejsce to mundurowy zlokalizował w miejscowości Wygiełzłów, w gminie Zelów. Na terenie nieużytków rolnych otoczonych lasem rozrzucone były śmieci pochodzenia domowego w postaci ubrań, rzeczy budowlano – remontowych, części samochodowych, folii, pojemników plastikowych, a nawet starych zabawek. Wśród znaleziska znajdowały się rzeczy, które dały podstawę na sprawne typowanie sprawcy. Dobra współpraca z mieszkańcami i rozpoznanie terenu służbowego sprawiły, że dzielnicowy "po nitce do kłębka" ustalił właściciela śmieci. Jeszcze tego samego dnia mundurowy pojawił się na terenie posesji wytypowanej osoby. 25-letni mieszkaniec gminy Zelów zaskoczony wizytą policjanta przyznał się do nieodpowiedzialnego zachowania i zobowiązał się do posprzątania zaśmieconego terenu. Następnego dnia, 10 kwietnia, kiedy dzielnicowy pojechał sprawdzić, czy właściciel znaleziska rozpoczął już proces uprzątania terenu, trafił na kolejnego mieszkańca gminy Zelów, który w tym miejscu z przyczepki samochodowej zrzucał swoje "fanty" w postaci worków, pojemników plastikowych, gałęzi. Zawstydzony 32-latek, który został przyłapany przez policjanta na gorącym uczynku zaśmiecania terenu, zobowiązał się do zabrania śmieci, które już zdążył wyrzucić. Obaj mieszkańcy gminy Zelów za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą teraz przed sądem.

Po raz kolejny sprawa dzikiego wysypiska śmieci na terenie naszego powiatu została ujawniona przez dzielnicowego dzięki realizacji zadań wynikających ze zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dlatego policja przypomina, że za pomocą tej aplikacji każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w swoim otoczeniu. Policjanci zawsze sprawdzają każdy sygnał.

Przypominamy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do oznaczania interwencji wymagających natychmiastowej reakcji. W takich sytuacjach należy dzwonić na numer alarmowy 112.

Na KMZB można nanosić informacje dotyczące zagrożeń takich jak, m.in.: dzikie wysypiska śmieci, akty wandalizmu, bezdomność, dzikie kąpieliska, gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, przekraczanie dozwolonej prędkości, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw, zła organizacja ruchu drogowego, znęcanie się nad zwierzętami, żebractwo.

Mieszkańcom dziękujemy za dotychczasową aktywność w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i współpracę z Policją w zakresie eliminowania zagrożeń.

(KWP w Łodzi/ mw)