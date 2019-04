Poznań - Policyjne Mistrzostwa Polski w półmaratonie Data publikacji 15.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 14 kwietnia br. ulicami Poznania przebiegli uczestnicy 12. PKO Poznań Półmaratonu. Jak co roku, wśród tysięcy biegaczy nie mogło zabraknąć reprezentacji stróżów prawa. Na linii startu stanęło 118 policjantów i policjantek z całego kraju. W ramach zawodów, pod patronatem Komendanta Głównego Policji, rozegrano Mistrzostwa Polski Policji w Półmaratonie.

14 kwietnia br. w Poznaniu odbył się 12. PKO Poznań Półmaraton. W ramach tych zawodów zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Policji na tym samym dystansie, które zostały objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Z ponad 21-kilometrowym dystansem zmierzyło się 118 policjantek i policjantów. Wśród pań najlepszą okazała się Monika Nawrat – z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, z czasem: 1:26,34. Natomiast najszybszym policjantem okazał się Bartosz Ceberak z Rzeszowa, z czasem 1:14,09.

Na mecie zwycięzcom medale i puchary wręczał nadkom. Tomasz Winiarski - Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu.

Impreza sportowa takiej rangi to miesiące przygotowań i setki zaangażowanych osób. To spore wyzwanie również dla skierowanych do zabezpieczenia imprezy policjantów, których głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom biegu oraz kierowcom poruszającym się w tym czasie po ulicach miasta. W czasie trwania 12. PKO Poznań Półmaratonu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Oddziału Prewencji Policji KWP, Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP, Komisariatu Policji na Grunwaldzie dbali, aby biegacze mogli bezpiecznie dobiec do mety, a kierowcy dojechać do celu.

Klasyfikacja policjantów i policjantek:

Mężczyźni

I miejsce –Bartosz Ceberak z Rzeszowa, czas: 1:14,09

II miejsce – Andrzej Gromadziński – KPP Gniezno, czas: 1:15,25

III miejsce – Łukasz Wróbel – KGP, czas: 1:17,29

Kobiety

I miejsce – Monika Nawrat – KSP, czas: 1:26,34

II miejsce – Wiola Jaśkowska – KMP Kielce, czas: 1:29,52

III miejsce – Joanna Woźniak-Cieślar – KGP, czas: 1:37,41

Piotr Garstka