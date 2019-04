Policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową Data publikacji 23.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wyszkowscy kryminalni zlokalizowali i zlikwidowali dziuplę samochodową znajdującą się na terenie gminy Zabrodzie. Policjanci znaleźli części i podzespoły zdemontowane z różnych samochodów, w tym m.in. mazdy skradzionej na terenie Niemiec. Do sprawy funkcjonariusze zatrzymali i osadzili w policyjnym areszcie trzech mężczyzn.

Kryminalni z Wyszkowa w wyniku prowadzonych działań ustalili, że na terenie jednej z posesji w gminie Zabrodzie prawdopodobnie znajduje się dziupla samochodowa, gdzie demontowane są samochody pochodzące z kradzieży oraz części od tych pojazdów. Okazało się, że przypuszczenia policjantów były słuszne. W stodole gdzie prowadzony był przestępczy proceder kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy byli w trakcie rozbiórki mazdy 6 skradzionej kilka dni wcześniej na terenie Niemiec. Natomiast trzeci z mężczyzn pracował przy samochodzie dostawczym. W pomieszczeniu funkcjonariusze znaleźli również części i podzespoły zdemontowane z innych pojazdów.

Do sprawy policjanci zatrzymali łącznie trzech mężczyzn w wieku od 28 do 33 lat. Dwóch z nich usłyszało już zarzut paserstwa, za który grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Autor: sierż. szt. Marta Gierlicka