Inauguracja sezonu motocyklowego w ramach akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu” Data publikacji 26.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Akcja „Jednośladem bezpiecznie do celu”, która tym razem skierowana jest przede wszystkim do motocyklistów i rowerzystów zainauguruje jutro sezon motocyklowy. Pamiętajmy, cykliści mają zdecydowane mniejsze szanse w konfrontacji z kierującymi samochodami, dlatego zachowajmy ostrożność! Jednocześnie tego dnia, w ramach działań, odbędą się eliminacje powiatowe 42. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

„Jednośladem bezpiecznie do celu” to ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tym razem skierowana jest przede wszystkim do motocyklistów i rowerzystów. Właśnie z myślą o motocyklistach policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nagrali spot profilaktyczny pt. „Nie Bądź Następny”, uświadamiający jak istotne jest przestrzeganie na drodze ograniczeń prędkości oraz zachowanie szczególnej ostrożność podczas kierowania motocyklem.

Motocyklista w momencie zderzenia z innym pojazdem narażony jest na większe niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Oprócz kasku i odpowiedniego kombinezonu ochronnego nie ma żadnych dodatkowych zabezpieczeń w postaci karoserii samochodu, pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. Często nadmierna prędkość, brawura, przecenianie własnych umiejętności kierowania motocyklem i niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego są przyczynami zdarzeń drogowych, które nierzadko kończą się tragicznie.

Nie zapominajmy jednak, że za zdarzenia z udziałem motocyklistów odpowiadają również kierujący samochodami. Nieudzielenie pierwszeństwa, brak sygnalizowania skrętu, bądź zmiana pas ruchu bez upewnienia się czy kierowca ma do tego prawo to główne „grzechy” kierowców samochodów. Wszyscy powinni pamiętać, że motocykliści to pełnoprawni użytkownicy ruchu drogowego.

Apelujemy do wszystkich kierujących, zarówno tych podróżujących jednośladami, jak również samochodami o przestrzeganie przepisów oraz wzajemny szacunek na drodze.

W ramach akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu” jutro (27.04.19) w naszym województwie odbędą się także eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Wszystkim zawodnikom życzymy powodzenia podczas rywalizacji.