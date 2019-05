Ukradł paliwo i uciekał przed policjantami. W pościgu pomógł funkcjonariusz zmierzający na służbę Data publikacji 07.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolska drogówka zauważyła kierującego audi, który wyprzedał na skrzyżowaniu w miejscowości Lubieszów. Policjanci chcieli zatrzymać pojazd do kontroli drogowej, jednak kierujący zaczął uciekać w kierunku Kożuchowa, wykonując niebezpieczne manewry na drodze. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg, w którym wspomógł ich policjant zmierzający na służbę. Skuteczne działanie mundurowych doprowadziło do zatrzymania uciekiniera. Okazało się, że jest on pod działaniem narkotyków i chwilę wcześniej ukradł paliwo na jednej z pobliskich stacji.

W czwartek (2 maja) nowosolscy policjanci ruchu drogowego zauważyli mężczyznę kierującego pojazdem marki Audi A4, który wykonał niebezpieczny manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu. Policjanci natychmiast użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, aby zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Mężczyzna nie zatrzymał samochodu i kontynuował jazdę w kierunku Kożuchowa.

Kierujący zatrzymał się dopiero, gdy policjanci zajechali mu drogę. Kiedy zobaczył, że funkcjonariusze wysiedli z radiowozu, zaczął cofać, wjechał do lasu i kontynuował ucieczkę. Mundurowi natychmiast wznowili pościg. W pewnym momencie działania drogówki zauważył policjant, który jechał do komendy rozpocząć służbę. Postanowił wesprzeć kolegów i wspólnie z nimi zatrzymał uciekiniera.

Okazało się, że za kierownicą audi siedział 35-latek, który nie potrafił się skoncentrować i dziwnie się zachowywał. Policjanci poddali go badaniu na zawartość narkotyków. Test wskazał że kierujący jest pod wpływem kokainy. W międzyczasie dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli podał informację o kradzieży paliwa na kwotę ponad 300 złotych, do której doszło na jednej z pobliskich stacji. Z komunikatu wynikało, że kradzieży dokonał kierujący pojazdem marki Audi A4, którego wizerunek odpowiadał temu, zatrzymanemu właśnie przez policjantów.

Funkcjonariusze zatrzymali 35-latka. Po sprawdzeniu jego pojazdu w policyjnym systemie okazało się, że nie jest on zarejestrowany na terenie Polski, nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz tablice rejestracyjne, na których się poruszał należą do innego samochodu. Dodatkowo w pojeździe był przewożony drugi komplety tablic rejestracyjnych również nienależących do tego pojazdu.

Mężczyzna za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, prowadzenie pojazdu po użyciu środków odurzających, liczne wykroczenia popełnione na drodze oraz kradzież paliwa odpowie przed sądem.

Źródło: sierż. szt. Renata Dąbrowicz-Kozłowska

