Młodzi policjanci wspierają maturzystów Powrót Generuj PDF Drukuj Nie tak dawno sami zdawali egzamin dojrzałości, teraz - już w policyjnych mundurach - wspierają tegorocznych maturzystów. Młodzi policjanci, słuchacze słupskiej Szkoły Policji, pełnili minionej nocy służby patrolowe w rejonie szkół, w których trwają matury.

Młodzi policjanci, którzy rozpoczynają dopiero służbę w policyjnym mundurze, pamiętają jeszcze, jakie emocje towarzyszą zdawaniu egzaminu dojrzałości. Mając te wspomnienia w pamięci, z satysfakcją przystąpili do popołudniowo-nocnych służb patrolowych wspólnie z policjantami jednostek terenowych w rejonie słupskich szkół, w których odbywają się matury.

Wszystko po to, by dzisiejszy - trzeci dzień - egzaminu dojrzałości przebiegł bez żadnych utrudnień. Policyjna młodzież tak właśnie wspiera swoich rówieśników w ramach naszego hasła "Pomagamy i chronimy".