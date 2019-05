KWP – Areszt za przemyt narkotyków Data publikacji 09.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału antynarkotykowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przechwycili narkotyki warte przeszło 1,7 mln złotych i zatrzymali mężczyznę, który odpowie za ich przemyt z Holandii do Polski. Decyzją sądu 38-letni podejrzany został aresztowany na 3 miesiące.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, jakiś czas temu wpadli na trop osób zajmujących się wewnątrzwspólnotowym przemytem środków odurzających. Jedną z nich okazał się pracownik firmy transportowej – kierowca TIR-a, który służbowo, regularnie przekraczał polsko-niemiecką granicę.

Kiedy policjanci dowiedzieli się kiedy i gdzie ustalony pojazd przekroczy polską granicę, natychmiast nawiązali współpracę z funkcjonariuszami Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

27 kwietnia br. na przejściu granicznym w Świecku, na 38-letniego kierowcę TIR-a marki Volvo czekali już policjanci i celnicy. Kiedy kierujący przejechał przez most graniczny został zatrzymany do kontroli. Podczas szczegółowego sprawdzania pojazdu przy wykorzystaniu psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków, mundurowi znaleźli trzy torby. W środku były worki foliowe z zawartością suszu konopi indyjskich oraz tabletek ekstazy.

Policjanci zabezpieczyli łącznie przeszło 5 kilogramów marihuany oraz 97 tys. sztuk tabletek ekstazy o łącznej wadze ponad 24 kilogramów.

Policyjni śledczy ustalili, że przechwycone narkotyki przyjechały do Polski z Holandii, a ich czarnorynkowa wartość to przeszło 1 700 000 złotych.

Kierowca TIR-a – 38-letni mieszkaniec powiatu wągrowieckiego został zatrzymany. Usłyszał zarzut wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości narkotyków i decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. W przeszłości nigdy nie był karany.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata.

Iwona Liszczyńska