Pijani maturzyści zdewastowali pylon przed nowym budynkiem komendy Data publikacji 14.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwóch maturzystów zniszczyło podświetlany pylon przed nowym budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Straty wyniosły kilka tysięcy złotych. Dwóm 19-latkom za zniszczenie mienia grozi do 5 lat więzienia.

Dyżurny sochaczewskiej komendy został poinformowany, że dwóch mężczyzn demoluje banner przed nieużytkowanym jeszcze budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Mundurowi byli na miejscu chwilę później. Okazało się, że sprawcy skakali na nowy podświetlany pylon. Kostka go okalająca i instalacja elektryczna zostały uszkodzone. Swój wyczyn uwiecznili telefonem.

Po pościgu został zatrzymany jeden ze sprawców. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Sochaczewa. Badanie wykazało, że młodzieniec miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu, a gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Przyznał się do popełnionego czynu i został zwolniony, by mógł napisać egzamin maturalny z języka polskiego. W drugi dzień egzaminów zatrzymano drugiego z podejrzanych. To rówieśnik 19-latka zatrzymanego w pościgu. On również usłyszał zarzut zniszczenia pylonu. Po wykonaniu czynności policjanci zwolnili go, by umożliwić mu przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Młodym wandalom grozi teraz do 5 lat więzienia.

(KWP zs. w Radomiu / kp)