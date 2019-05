Policyjni „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego listem gończym – ukrywał się od blisko 2 lat Data publikacji 17.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy „łowcy głów” wspólnie z policjantami z Kłodzka i Ząbkowic Śląskich zatrzymali 42-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna od 2 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W przeszłości kierował zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych związanych z nielegalnym obrotem alkoholem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu napojów spirytusowych z ominięciem obowiązków podatkowych oraz brał udział w bójce. Za popełnione przestępstwa został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności.

Sceny niczym z filmu sensacyjnego rozegrały się na drodze krajowej nr 8 w Ząbkowicach Śląskich. Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z policjantami z Kłodzka i Ząbkowic Śląskich zatrzymali 42-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym.

Dolnośląscy „łowcy głów” prowadzili działania, aby namierzyć poszukiwanego mężczyznę. Gdy wpadli na jego trop podjęli czynności, aby go zatrzymać. Natychmiastowo podjęte wspólne działania policjantów doprowadziły do skutecznego zatrzymania 42-latka. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony i nie stawiał żadnego oporu.

Od ponad 2 lat 42-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Często zmieniał miejsca swojego pobytu utrudniając namierzenie go. Był poszukiwany w związku ze skazaniem przez sąd na karę 5 lat pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych związanych z nielegalnym obrotem alkoholem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu napojów spirytusowych z ominięciem obowiązków podatkowych oraz za udział w bójce. Za popełnione przestępstwa został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu trafił do aresztu śledczego.

(KWP we Wrocławiu / kp)