Mundurowy Dzień Dziecka za nami a my zapraszamy za rok! Data publikacji 25.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 25 maja 2019 roku , w sobotę, na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przy ulicy Pienistej 71 na dużych i małych czekała moc atrakcji takich jak pokazy sprzętu służb mundurowych, gry i zabawy edukacyjne, konkursy sportowe z nagrodami i wiele wiele innych. W ramach imprezy odbył się też bieg dla dzieci KIDS RUN. Nie tylko dzieciaki były zachwycone :). Nasi goście wychodzili z imprezy z wypiekami na twarzy!

25 maja 2019 roku wraz z komisarz Błysk i Kotem Prewencjuszem gościliśmy na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przy ulicy Pienistej 71 dzieci i ich opiekunów. Wszystko w ramach MUNDUROWEGO DNIA DZIECKA.

Co roku, dużym zainteresowaniem cieszą się pokazy sprzętu służb mundurowych m.in. śmigłowca, robota policyjnego i innego sprzętu wykorzystywanego przez kontrterrorystów, armatki wodnej, tzw. więźniarki a także prezentacja motocykli z klubu stróżów prawa. Tak też było i tym razem. Nie zabrakło policyjnych jeźdźców z ogniwa konnego w Tomaszowie Mazowieckim oraz przewodników z psami służbowymi.

Najmłodsi brali udział w grach np. pod hasłem daktyloskopia na wesoło i zabawach edukacyjnych z wiedzy o bezpieczeństwie oraz konkursach sportowych z atrakcyjnymi nagrodami. Przygotowaliśmy mini tor sprawności fizycznej, przejazd rowerem po torze przeszkód, rywalizacje na specjalnej makiecie magnetycznej skrzyżowania, dla rodziców i opiekunów alcogogle pokazujące jak bardzo zmienia się postrzeganie otoczenia kiedy znajdujemy się pod wpływem alkoholu. Kolejka ustawiała się także do symulatora dachowania.

Drużyny mundurowych zmierzyły się podczas zawodów w przeciąganiu liny. Zaplanowano także wspólny trening samoobrony dla kobiet oraz pokaz pomocy przedmedycznej. Zobaczyć było można sceny niczym z filmu akcji podczas dynamicznego pokazu odbicia osoby konwojowanej. W kulminacyjnym momencie w niebo poleciało 100 niebieskim balonów wypuszczonych przez dzieci z okazji 100 -lecia powstanie Polskiej Polskiej.

Ponieważ jak sama nazwa mówi jest to Mundurowy Dzień Dziecka poza Policją były także i inne służby takie jak Straż Graniczna, Straż Pożarna , Kawaleria Powietrzna z Leźnicy Wielkiej, przedstawiciele Bazy Lotnictwa taktycznego z Łasku, Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Krajowej Administracji Skarbowej i IPA.

W ramach imprezy odbył się bieg dla dzieci KIDS RUN ( od 7 do 10 lat - 550 m oraz od 11 do 13 lat na 1100 m). Nasi goście włączyli się także w akcję charytatywną na rzecz Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci-Łupkowa”, które zajmuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi, którzy wymagają stałej opieki. Podczas imprezy Mundurowego Dnia Dziecka, przy wejściu na teren Oddziału Prewencji Policji stał specjalny pojemnik na plastikowe nakrętki ( zatyczki, opakowania po zabawkach jajko niespodzianka, łyżeczki i miarki np. do mleka i inne plastikowe elementy oznaczone dużymi literami PP PE HDPE LDPD), które przekażemy w ramach akcji Zostań Super Zakrętakiem!

Każdy kto po zakończeniu imprezy opuszczał teren oddziału prewencji pytał już o Mundurowy Dzień Dziecka 2020!

WKRÓTCE MAT-VIDEO