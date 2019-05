Zniszczył mienie należące do straży pożarnej, bo przeszkadzały mu wozy bojowe wyjeżdżające na akcje Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zniszczenie mienia. 35-latek wybił szybę w budynku, stłukł kolejną w wozie bojowym, później sprayem pomalował bramę wjazdową i elewację, a na koniec torebkami śniadaniowymi wypełnionymi farbą obrzucił mur jednostki straży pożarnej. Wszystko dlatego, że przeszkadzały mu wozy bojowe wyjeżdżające w nocy do akcji ratowniczej z włączonymi sygnałami dźwiękowymi.

Wszystko wydarzyło się w lutym i w maju tego roku. 35-latek działał głównie pod osłoną nocy. Kamery zamontowane na budynku straży pożarnej przy ulicy Polnej 1 zarejestrowały dwie sytuacje, w których sprawcą okazał się ten sam mężczyzna.

Na nagraniach widać, jak mężczyzna jednej nocy podbiega do budynku z puszką farby w sprayu i maluje napisy na jednej z bram wjazdowych. Kilka dni później torebkami śniadaniowymi wypełnionymi farbą rzuca w kierunku elewacji. Farba rozlewa się na murze, a sprawca ucieka. Wandala próbowali jeszcze ująć strażacy, ale mężczyźnie udało się zbiec.

Zatrzymany dał się jeszcze strażakom we znaki trzy razy, kiedy wybił szybę w wozie bojowym i stłukł kolejną w tym samym budynku oraz farbą w sprayu pomalował mur budynku. Wytypowaniem i „namierzeniem” sprawcy tych przestępstw zajęli się śródmiejscy kryminalni. To oni zatrzymali 35-latka. W mieszkaniu mężczyzny znaleźli między innymi elementy odzieży, w które był ubrany, kiedy dewastował budynek.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i w dość kuriozalny sposób wytłumaczył policjantom, co kierowało nim, kiedy niszczył mienie należące do państwowej straży pożarnej. Mężczyzna oznajmił, że motywem jego działania był fakt, że mieszka nieopodal i nie mógł spać, bo budziły go w nocy i nad ranem sygnały dźwiękowe wozów bojowych wyjeżdżających na akcje ratownicze.

35-latek odpowie teraz za zniszczenie mienia, za co kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności.

Wybita szyba w wozie bojowym straży pożarnej

Zniszczona elewacja budynku straży pożarnej

Zniszczona elewacja budynku straży pożarnej

Mężczyzna podejrzany o zniszczenie mienia

