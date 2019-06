Policjanci przewieźli rodzącą kobietę do szpitala Data publikacji 05.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nietypową interwencję przeprowadzili policjanci ze Świecia w niedzielę (2.06.19) późnym wieczorem. Na prośbę mężczyzny, który zatrzymał radiowóz, zawieźli rodzącą kobietę radiowozem do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (2.06.19) po godzinie 22.00 przy al. Jana Pawła II w Świeciu. Przed radiowóz patrolujących teren miasta policjantów, wyszedł zdenerwowany mężczyzna. Wyjaśnił, że ciężarnej kobiecie właśnie odeszły wody płodowe, a nie mają jak dostać się do szpitala. Policjanci z uwagi na sytuację rodzącej natychmiast podjęli decyzję i postanowili pomóc.

Kobieta siedziała na chodniku przed jednym z bloków osiedla. Mundurowi pomogli jej wejść do radiowozu. Następnie o nietypowej interwencji poinformowali dyżurnego miejscowej komendy i na czas przejazdu do szpitala włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Dzięki sprawnie przeprowadzonej interwencji już po kilku minutach 35-latka bezpiecznie dotarła do szpitala.

Policjanci upewnili się, że kobieta uzyskała pomoc specjalistów. Natychmiast trafiła na salę porodową, gdzie niebawem urodziła zdrowego chłopca.