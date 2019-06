Dzielnicowi uratowali mężczyznę Data publikacji 05.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Malborku uratowali 35-latka. Mężczyzna próbował targnąć się na swoje życie. Policjanci w ostatniej chwili ściągnęli 35-latka z barierki mostu. Dzięki ich natychmiastowej reakcji, mężczyźnie nic się nie stało. Został przekazany pod opiekę lekarzy.

Z piątku na sobotę około godziny 24-ej dyżurny malborskiej komendy został powiadomiony, że na moście betonowym, na barierce stoi mężczyzna i chce skoczyć do rzeki. Funkcjonariusz natychmiast wysłał na miejsce patrole policji. Policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego sprawdzali most betonowy na drodze krajowej nr 22. Dzielnicowi asp. Paweł Cieśniewski i sierż.szt. Kamil Tercjak postanowili sprawdzić znajdującą się od strony Zamku Krzyżackiego drewnianą kładkę dla pieszych. Dojeżdżając na miejsce policjanci zauważyli mężczyznę, który stał na barierce i krzyczał, żeby się do niego nie zbliżać, bo skoczy. Funkcjonariusze wykorzystali jego chwilę nieuwagi, złapali go za ubrania i ściągnęli z barierki.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji, funkcjonariusze uratowali życie 35-latka i przekazali go ratownikom medycznym, którzy zabrali go do szpitala.