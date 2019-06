Mieszkaniowi oszuści wpadli w zasadzkę Data publikacji 07.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z VII komisariatu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 36 i 37 lat, którzy podstępem wymusili na mieszkańcu powiatu świdnickiego sprzedaż im jego mieszkania, a później nie zapłacili mu za to ani złotówki. Następnie w podobny sposób próbowali zmusić go do sprzedaży drugiego lokum. Sprawcy wpadli w ręce kryminalnych w trakcie zorganizowanej zasadzki na jednej z ulic miasta. Usłyszeli już zarzuty, a sąd aresztował ich na 3 miesiące.

Cała sprawa wyszła na jaw dzięki pracy operacyjnych z VII komisariatu, którzy dowiedzieli się o tym, że jeden z mieszkańców Świdnika padł ofiarą wyrafinowanych oszustów. Jak ustalili policjanci, 42-latka nachodzili od jakiegoś czasu dwaj mężczyźni. Jednego z nich znał, ponieważ wynajmował mu swoje mieszkanie.

37-latek mając wiedzę o zadłużeniach właściciela, zaproponował mu pomoc. Namówił go na sprzedaż mieszkania i tym samym pozbycie się długów.

Wykorzystując nieporadność 42-latka i jego potrzebę wybrnięcia z tarapatów, wzbudzając w nim zaufanie, razem ze swoim znajomym dokonali wszystkich formalności niezbędnych przy sprzedaży mieszkania.

Właściciel miał otrzymać za nie obiecane 80 tys. zł. Pieniądze miały znaleźć się na jego koncie. Ponieważ 37-latek uzyskał do niego dostęp, tak naprawdę 42-latek nigdy nie zobaczył swoich pieniędzy. Okazało się także, że jego mieszkanie, zostało sprzedane już komuś innemu za kwotę dwukrotnie wyższą.

Pokrzywdzony nie zgłosił tego oszustwa na policję. Dopiero kiedy sprawą zainteresowali się operacyjni z VII komisariatu, wtedy mężczyzna zgodził się złożyć zawiadomienie.

To jednak nie wszystkie ustalenia. Okazało się bowiem, że wyrafinowani oszuści po raz kolejny będą chcieli próbować doprowadzić do niekorzystnych transakcji 42-latka. Wiedzieli o tym, że ten posiada jeszcze jedno mieszkanie. Tak jak poprzednio, wielokrotnie wydzwaniali do niego i nachodzili, namawiając do kolejnej transakcji.

Gdyby nie szybie działanie policjantów, 42-latek straciłby dach nad głową. Kryminalni, wiedząc, że sprawcy chcą umówić się z nim w ustalonym miejscu, wspólnie z policjantami ze Świdnika zorganizowali zasadzkę. 37-letni mieszkaniec Świdnika i jego 36-letni wspólnik z Lublina nie spodziewali się obecności funkcjonariuszy. Zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie.

Mężczyźni na VII komisariacie usłyszeli zarzuty oszustwa. Sąd aresztował ich na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / kp)