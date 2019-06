Wrocławski policjant złotym medalistą Mistrzostw Polski Amatorów w Badmintonie Data publikacji 23.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 16 czerwca 2019 roku – to dla badmintonistów w naszym kraju bardzo ważna data. Dlaczego? Otóż w tym właśnie dniu odbyła się jedna z najważniejszych imprez sportowych – Mistrzostwa Polski Amatorów w Badmintonie. Wypada szybko przypomnieć, że amatorem jest osoba, która po prostu nie ma wykupionej licencji zawodnika – zdarzają się więc niejednokrotnie sytuacje, że amatorzy prezentują wyższy poziom sportowy niż zawodnicy. Gospodarzem tego turnieju była Zielonka pod Warszawą, a przybyło do niej ponad 120 zawodników. Aspirant Łukasz Nowakowski - funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, rozegrał po kilku świetnych meczach w grze pojedynczej, mecz finałowy z zawodnikiem z Giżycka i nie dał rywalowi żadnych szans. Wygrał w stosunku 21:7 i 21:11 zostając tym samym złotym medalistą Mistrzostw Polski Amatorów w Badmintonie.

Do stolicy na zawody wybrało się 127 zawodników z całej Polski. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu miała tam także swoich przedstawicieli. Aspirant Łukasz Nowakowski oraz podinspektor Piotr Łaszkiewicz reprezentowali wrocławską Policję. Zawodników na hali przywitał straszny upał, w nieklimatyzowanej sali temperatura sięgała 28 stopni Celsjusza. Od startu było pewne, że w związku z tym trzeba będzie włożyć zdecydowanie więcej energii. Piotr Łaszkiewicz wystartował w trzech kategoriach – grze pojedynczej mężczyzn powyżej lat 40 (startowało 15 zawodników), w grze pojedynczej mężczyzn powyżej lat 45 (startowało 8 zawodników) i w grze podwójnej mężczyzn – w parze z Łukaszem Nowakowskim (startowały 34 pary zawodników). Dodatkowo Nowakowski wystartował w grze pojedynczej mężczyzn open (31 zawodników).

Turniej rozgrywany był systemem pucharowym, czyli przegrana powodowała całkowite odpadnięcie z dalszej gry. W kategorii 40 plus, Łaszkiewicz w świetnym stylu wygrał dwa pierwsze mecze i awansował do najlepszej czwórki. Niestety mecz o wejście do finału zakończył się niepowodzeniem – jak się okazało z przyszłym złotym medalistą z Zabrza, a w meczu o brąz, również musiał uznać wyższość rywala. Mimo, że czwarte miejsce podobno jest najgorsze, to jednak cieszy. Tak samo było w kategorii 45 plus.

Zanim odbyła się walka o złoto ruszyły gry podwójne. W pierwszym meczu wrocławska para trafiła na przeciwników z Zakopanego i wygrała po zaciętym boju. Niestety kolejny mecz z wyżej rozstawioną parą z Suwałk zakończył się przegraną i brakiem awansu do najlepszej ósemki w kraju.

W finale gry pojedynczej, aspirant Łukasz Nowakowski rozegrał mecz z zawodnikiem z Giżycka. Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu nie dał rywalowi żadnych szans i po wygranej w stosunku 21:7 i 21:11, asp. Łukasz Nowakowski został złotym medalistą Mistrzostw Polski Amatorów w Badmintonie.

Wyjazd wrocławskich policjantów na kolejne zawody okazał się bardzo udany, a zebrane podczas nich cenne doświadczenie, z pewnością przyda się w przyszłości. Mimo ogromnego zmęczenia, uśmiech towarzyszył policjantom przez całą drogę powrotną do domu.

Serdecznie Gratulujemy!!!

(KWP we Wrocławiu / wsz)