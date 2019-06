Podpisanie umowy na budowę nowego komisariatu w Bogatyni Data publikacji 27.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę komisariatu w Bogatyni. Podpisy na dokumentach dotyczących inwestycji złożyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – podinsp. Robert Frąckowiak oraz przedstawiciele firmy BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.

Nowy komisariat w Bogatyni spełniać będzie wymagania standaryzacji budynków Policji, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki pracy funkcjonariuszy i obsługi interesantów.

Dokumentacja projektowa oraz działka pod inwestycję została przekazana nieodpłatnie przez władze samorządowe na rzecz dolnośląskiej Policji. Koszt całej inwestycji wraz z wyposażeniem to blisko 12 milionów złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2020 roku.

(KWP we Wrocławiu / mw)