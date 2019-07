Pies policjant - przyjaciel i pomocnik! Data publikacji 01.07.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Od dawna wiadomo, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. To oddane, wierne i bardzo inteligentne zwierzę. Natura obdarowała psa niezwykłą psychiką i silnie rozwiniętymi zmysłami słuchu, wzroku, a przede wszystkim węchu. Dlatego też już wieki temu ludzie zorientowali się, że pies może być nie tylko przyjacielem, ale i pomocnikiem. Odkryto, że niektóre rasy mają wyjątkowe umiejętności, które mogą być dużym wsparciem podczas codziennej pracy. Psy zaczęły pomagać pasterzom, myśliwym podczas polowania, czy chronić nasze domy przed intruzami. Są jednak i takie, które mają bardzo ważne, ale i niebezpieczne zadania.

Szukają zaginionych osób, potrafią po zapachu odnaleźć sprawców poważnych zbrodni czy uratować setki istnień odnajdując ukryte ładunki wybuchowe. To psy policyjne. Taki pies to nie tylko przyjaciel, ale i bohater. Oczywiście nie każdy z tych uroczych czworonogów może służyć u boku policjanta. Do tego ważnego zadania wybierane są te najinteligentniejsze, najodważniejsze i najwierniejsze.

Pierwsze sygnały o wykorzystaniu psów do pomocy funkcjonariuszom dochodzą z XXII wieku z Francji, gdzie po zmroku zamykano bramy miast i spuszczano psy, by te chroniły ich mieszkańców. Ich wyjątkowe umiejętności zaczęto również dostrzegać na początku XIX wieku w Anglii, kiedy to pomagały policjantom tropić złodziei.

W Polsce w policji służą najczęściej Owczarki Niemieckie oraz Owczarki Belgijski Malinois. W służbie można jednak spotkać również Labradory, Cocer Spaniele, Jack Russel Teriery oraz Nowofunlandy.

Nie jest istotna płeć psa. Ważne, by był zdrowy posiadał psychiczne predyspozycje, miał skończone dwa lata i był w budowie i szacie zgodny z wzorcem rasy.

By tak wyselekcjonowany mógł rozpocząć służbę w policji musi ukończyć szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Spędza tam wraz ze swoim opiekunem od 4 do 9 miesięcy.

Psy policyjne dzieli się na następujące kategorie:

Psy patrolowe

Psy tropiące

Psy patrolowo-tropiące

Psy kategorii do wyszukiwania zapachów narkotyków

Psy kategorii do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych

Psy kategorii do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich

W województwie łódzkim służbę w policji pełni 59 psów w tym:

5 kategorii tropiącej, 11 kategorii do wyszukiwania zapachów narkotyków, 4 kategorii do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, 7 kategorii patrolowej oraz 32 kategorii patrolowo- tropiącej. Nasi czworonożni pomocnicy mają od 3 do 11 lat! Na co dzień pełnią służbę wraz ze swoimi przewodnikami i potrafią sprostać każdemu powierzonemu im zadaniu. Z sukcesami startują również w rywalizacjach psów specjalistycznych. W maju tego roku zostały przeprowadzone VI Zawody Przewodników Psów Służbowych Żandarmerii Wojskowej, w których udział wziął laureat XVII Kynologicznych Mistrzostw Policji mł. asp. Sebastian Adamczyk z KPP w Tomaszowie Mazowieckim wraz z psem o nazwie Gabazo kategorii do wyszukiwania zapachów narkotyków. Wśród 28 innych drużyn to właśnie ta para uzyskała najlepszy wynik w klasyfikacji końcowej uzyskując 750 pkt na 800 możliwych w swojej kategorii.

Z okazji Światowego Dnia Psa, życzymy naszym czworonożnym funkcjonariuszom samych sukcesów i zawsze pysznej karmy pod dostatkiem!

(KWP w Lodzi)